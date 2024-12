Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbod sterke drank in seniorenflat leidt tot veel weerstand: ‘Het is betutteling’

Een advocaatje met slagroom zit er niet meer in voor bewoners van seniorenflat Oud Sluys in Maassluis. Sterke drank is voortaan verboden. Genieten van een drankje op vrijdagavond mag daar dus niet meer, op je oude dag.

Wie een zware drinker is, doet er verstandig aan om minder te drinken, of om volledig te stoppen. Maar een paar glaasjes per week kunnen niet zo heel veel kwaad. En juist daarom zijn de inwoners van het complex boos. Want ze houden van hun advocaatje met slagroom. „Ik vind zelf het lepelen ook zo leuk. Maar helaas, per 1 december is dat over”, legt bewoonster Ria uit in Hart van Nederland.

„Het is betutteling. De mensen hier zijn al op leeftijd. En dan ga je ze nu nog leren hoe ze het moeten doen?” Haar buurvrouw noemt het „kinderachtig, vergezocht en onzinnig”.

Samen een drankje doen zorgt voor minder eenzaamheid

Marja Gerkema is van de bewonerscommissie. Zij is van mening dat het verbod juist een ander probleem versterkt: eenzaamheid. „Eenzaamheid is ook erg slecht voor ouderen. Voor hen is de gezamenlijke zaal vervanging voor wat voor u en mij zo gewoon is: het sociale netwerk.”

Het besluit is genomen door Seniorenwelzijn. Afgelopen zomer organiseerde die organisatie ook al een drooglegging in een ander complex in Maassluis. Wat de reden is, blijft onduidelijk voor de bewoners. „Er gebeurt hier nooit wat geks met alcohol. Het is niet zo dat er iemand dronken was of zo, totaal niet.”

Spandoeken aan de balkons tegen verbod op drank

De bewoners voeren actie door spandoeken aan hun balkon te hangen. ‘Praat met ons, niet over ons’, ‘kom, het is tijd voor een neut’ en ‘advocaatje? Dat mag hier niet meer’ is te lezen. Het nieuws heeft ook de lokale seniorenpartij bereikt. Zij stellen vandaag vragen aan het college. Raadslid Hans van der Burg: „Hoezo gezond ouder worden? Waar praten we over als we het hebben over een glaasje advocaat?”

Ook de meest bekende senior vormde gisteravond een mening over de discussie. Johan Derksen (75) noemde het in Vandaag Inside „een teken van deze tijd”. Hij doelt erop dat steeds meer mensen alcoholvrij leven. „Dat waait nu ook over naar de bejaarden.”

‘Oude mensen moet je hun gang laten gaan’

Derksen rekent het vooral de directeur van Seniorenwelzijn aan. „Zo’n directeur moet zich doodschamen. Die klootzak moet mij niet vertellen dat ik geen sigaar mag roken. Oude mensen moet je hun gang laten gaan, ze moeten het naar hun zin hebben.”

