Dit is hoe slecht alcohol voor je hart is, maar er is een medicijn

Alcohol is niet alleen funest voor je lever, het is ook slecht voor je hart. Een avondje doorzakken kan meteen al schade aan je hart veroorzaken, maar onderzoekers hebben hier mogelijk een oplossing voor. Er blijkt namelijk een molecuul te bestaan dat hartritmestoornissen als gevolg van te veel drinken kan voorkomen.

Dat alcohol slecht voor je is, is algemeen bekend. Toch houdt dat de meeste mensen niet tegen om zo nu en dan eens een avondje flink door te zakken en de kater voor lief te nemen. Alcohol drinken vinden we immers net zo ‘normaal’ als het drinken van een kopje koffie of thee, maar de gevolgen kunnen erg vervelend zijn.

Met hartproblemen in het ziekenhuis

Vooral tijdens de feestdagen is dit volgens de onderzoekers van de Ohio State University goed te merken. „Tijdens de feestdagen, als er veel gedronken wordt, zien we vaak dat mensen zonder eerdere hartproblemen in het ziekenhuis belanden met een snel of onregelmatig kloppend hart”, vertelt hoofdonderzoeker Saugat Khanal. „Voor het onderzoek bestudeerden we bij muizen het mechanisme van door alcohol ontstane hartritmestoornis en een mogelijke manier om dit in de toekomst te voorkomen.”

Een hartritmestoornis kan ontstaan door te veel alcohol. Alcohol veroorzaakt namelijk een verhoging van stresseiwit ‘JNK2’, wat ervoor kan zorgen dat je hartcellen calcium op de verkeerde manier verwerken. Hierdoor ontstaat een te snelle of onregelmatige hartslag.

Khanal en zijn collega’s hebben nu mogelijk een oplossing voor dit probleem gevonden. Volgens hen is er een manier om de verhoging van JNK2 te voorkomen, namelijk met behulp van het molecuul ‘Alda-1’.

Testen op ‘bingedrinkende’ muizen

Om dit te testen gaven de onderzoekers muizen een flinke dosis alcohol. Meer dan 70 procent van de dieren ontwikkelde hierdoor een hartritmestoornis. Muizen die naast alcohol ook Alda-1 toegediend hadden gekregen, hadden daarentegen nergens last van. De ‘bingedrinkende’ muizen zonder Alda-1 hadden dubbel zoveel JNK2 in vergelijking tot de muizen die niets hadden gedronken. En ook bij de muizen die alcohol hadden gedronken én Alda-1 toegediend hadden gekregen, bleven alle waarden normaal.

„Geen alcohol drinken kan hartritmestoornissen voorkomen, maar helaas blijft drankgebruik onder alle leeftijdsgroepen toenemen, ondanks landelijke voorlichtingscampagnes”, aldus Khanel. Hij is dan ook blij dat er een oplossing blijkt te bestaan voor de door alcohol veroorzaakte hartritmestoornissen. „Onze bevindingen wijzen uit dat de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, waaronder Alda-1 en andere JNK2-remmers, een effectieve manier is om holiday-heart-syndrome te voorkomen.” Hartritmestoornissen die ontstaan na stevig drinken, bijvoorbeeld tijdens de feestdagen of op vakantie worden ook wel holiday-heart-syndrome genoemd.

🍷 Kanker als gevolg van alcohol Naast dat alcohol slecht is voor je lever en het hartritmestoornissen kan veroorzaken, kun je er ook kanker van krijgen. Drankgebruik wordt in verband gebracht met zeker zeven soorten kanker, namelijk borst- en darmkanker, maar ook lever-, strottenhoofd-, slokdarm-, mond- en keelkanker. Volgens het Trimbos-instituut zijn dit de percentages kankergevallen die door alcohol veroorzaakt worden: Slokdarmkanker: 31,6 procent

Mondkanker: 20,2 procent

Keelkanker: 22,0 procent

Strottenhoofdkanker: 15,0 procent

Leverkanker: 17,3 procent

Darmkanker: 8,1 procent

Borstkanker: 4,4 procent

