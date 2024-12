Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op deze smartphones werkt WhatsApp binnenkort niet meer

WhatsApp werkt vanaf volgend jaar niet meer op alle smartphones. Vanaf 5 mei 2025 wordt de chatapp niet meer ondersteund op verschillende iPhones.

De app stopt met werken op iPhones die draaien op iOS-versies ouder dan 15.1. Dat betekent specifiek dat je WhatsApp niet meer kunt gebruiken op je iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus. Deze smartphones kunnen namelijk niet verder worden geüpdatet dan iOS 12.5.7.

Heb je een nieuwere iPhone? Dan kan het zijn dat je deze alsnog moet updaten om de app te blijven gebruiken. Dit doe je via je instellingen. Ga naar ‘Algemeen’ en klik vervolgens op ‘Software-update’.

Zoveel Nederlanders gebruiken WhatsApp

WhatsApp wordt veelvuldig gebruikt in Nederland. Uit het Nationale Social Media Onderzoek 2024 van Newcom Research & Consultancy blijkt dat de chatapp het populairste medium in Nederland is. Er zijn 13,4 miljoen gebruikers. In 2022 waren dat er 12,5 miljoen.

Kun je WhatsApp nog wel gebruiken op jouw telefoon?

De reden dat de app niet meer wordt ondersteund op oudere iPhones heeft te maken met nieuwe technologieën. WhatsApp wil nieuwe functies en verbeteringen toevoegen. Dit lukt niet op oude telefoons, waardoor die ondersteuning vervalt. Gebruikers hebben hier een melding van ontvangen.

WhatsApp ziet weinig gebruikers met verouderde iPhone

Je kunt de app na mei volgend jaar nog vijf maanden gebruiken, zodat je voldoende tijd hebt om een andere chatapp te zoeken. Het bedrijf zegt zelf dat er relatief weinig gebruikers zijn die een iPhone met zo’n oude iOS-versie gebruiken. De iPhones zijn namelijk vrij oud; ze werden meer dan tien jaar geleden uitgebracht.

Sommige mensen gebruiken zo’n oude iPhone omdat ze weinig waarde hechten aan technologie. In dat geval kun je natuurlijk besluiten om WhatsApp helemaal niet meer te gebruiken. Steeds meer mensen nemen een zogenoemde dumbphone, waarmee je alleen kunt bellen en sms’en, schreef Metro eerder.

