Dit gebeurt er met je lichaam als je stopt met alcohol drinken

Een glaasje wijn bij het eten, biertjes op een feestje of champagne bij een prestatie. Alcohol is een sociaal geaccepteerd drankje, maar gezond is het zeker niet. Dokter Nish Manek legt uit wat er met je lichaam gebeurt als je de alcohol laat staan.

We weten natuurlijk allemaal dat alcohol, net als roken of energiedrankjes, niet gezond is. Dokter Nish Manek legt tegenover BBC Science Focus uit wat er met je lichaam gebeurt als je stopt met drinken. Je merkt na een paar dagen al verschil. Maar wat dacht je van een paar weken, maanden of jaar zonder drank?

Effecten op lichaam zonder alcohol

5 dagen geen alcohol

Mocht je de alcohol een paar dagen laten staan, dan reageert het lichaam daar al positief op. Alcohol droogt uit en mocht je paar dagen zonder alcoholische versnaperingen doorbrengen, verbetert het hydratatieniveau. Dit kan resulteren in een zuivere huid en een hoger energieniveau.

Daarnaast krijgt de lever, die behoorlijk lijdt onder alcoholgebruik, rust. Na een paar dagen zonder alcohol kan deze ontgiften en herstellen. Daarnaast slaap je beter na een paar dagen zonder alcohol.

Mocht je een regelmatige drinker zijn, dan kan het zijn dat je ook ontwenningsverschijnselen ervaart.

Paar weken geen alcohol

Als de nuchtere dagen in weken veranderen, ga je ook meer voordelen ervaren. Zo wordt jouw immuunsysteem sterker, wat ervoor zorgt dat het beter ziektes kan bestrijden.

Ook mentaal kun je verandering merken. Je voelt je helder en kunt je beter concentreren. De ‘mist’ die alcohol in de hersenen veroorzaakt, verdwijnt namelijk.

Sommige ontwenningsverschijnselen kunnen ook een tijdje aanhouden. Zoals onbedwingbare trek en slaperigheid. Maar na een aantal weken nemen ook deze verschijnselen af.

Paar maanden geen alcohol

Mocht je maanden nuchter door het leven gaan, dan gaat de boel nog meer voor de wind. Zo zal de lever beter gaan functioneren. Leverenzymen normaliseren, waardoor bijvoorbeeld het risico op leveraandoeningen vermindert. En ook het hart- en vaatsysteem profiteert. De bloeddruk stabiliseert en het risico op hart-gerelateerde problemen neemt af.

Maar ook gewichtsverlies kan aan de orde zijn. In alcohol zitten namelijk ‘lege calorieën’ en zonder deze calorieën wordt afvallen een stuk makkelijker.

Daarnaast kunnen we beter omgaan met onze emoties als de alcohol een aantal maanden uit ons systeem is.

Paar jaar zonder alcohol

Volgens de dokter zorgt een aantal jaar zonder alcohol voor grote gezondheidsvoordelen. Het verlaagt het risico op chronische aandoeningen als leverziekte, alvleesklierontsteking en bepaalde vormen van kanker.

Maar ook de cognitieve functies in ons brein worden steeds beter. Dat heeft onder meer een gunstig effect op het geheugen en de mentale behendigheid. Het emotionele welzijn krijgt op de lange termijn vaak ook een boost, omdat de symptomen van angst en depressie afnemen. En ook de seksuele functie kan verbeteren, door de alcohol te laten staan.

Meer voordelen van alcoholvrij leven

De dokter benadrukt dat veel mensen die alcoholvrij door het leven gaan, ervaren dat hun zelfwaardering stijgt en zij zich mentaal een stuk helderder voelen. Ook de slaappatronen stabiliseren, wat ervoor zorgt dat men veel beter slaapt. „Alleen dat al kan een aanzienlijke impact hebben op onze gezondheid op de lange termijn.”

Maar niet alleen fysiek plukken we de vruchten als we stoppen met alcohol. Ook onze relaties verbeteren. Geen alcohol drinken werkt bevorderlijk voor de communicatie met en het vertrouwen in anderen.

Geen makkelijke weg

Tot slot benadrukt Manek dat een nuchter leven niet altijd een makkelijke weg is. De dokter legt uit dat het goed kan zijn dat je bij het stoppen met alcohol je je in eerste instantie slechter gaat voelen. Of dat je bepaalde momenten ervaart dat je je slecht voelt. „Je kunt het gevoel hebben dat je ‘vastzit’ of de neiging hebben om emotioneel of fysiek terug te vallen.” Daarom is het volgens Manek belangrijk dat je steun krijgt van de mensen om je heen. „Maar als het je lukt, kunnen de voordelen zowel fysiek als mentaal gigantisch zijn.”

