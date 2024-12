Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Koen: ‘Ik betaal me scheel aan de kinderopvang, 1800 euro per maand’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 35-jarige Koen, die behoorlijk baalt van de financiële lasten die twee kinderen met zich meebrengen.

Naam: Koen (35)

Beroep: controller

Netto maandsalaris: 4000 euro

Woonsituatie: koopwoning, getrouwd en vader van een jongenstweeling (2,5)

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Dat is niet zoveel, namelijk 5000 euro.”

Daar ben je niet echt blij mee?

„Niet bepaald, nee. Kijk: natuurlijk is het fijn om in de plus te staan, maar 5000 euro is in deze huidige maatschappij en met de huidige inflatie maar een schijntje. Daarbij: er zijn jaren geweest dat ik 20.000 euro in de plus stond.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Voorheen zette ik makkelijk 1200 euro opzij, maar nu ben ik al blij als het 500 euro is. Het leven is ongelooflijk duur geworden, maar de komst van mijn twee zoons heeft natuurlijk ook alles veranderd. We waren op z’n zachtst gezegd verrast toen op de echo bleek dat we niet één, maar twee baby’s zouden krijgen. Fantastisch natuurlijk, maar ook éven schakelen.

Waar we eerst nog twijfelden over een tweede kind – omdat we ook veel waarde hechten aan onze eigen tijd én kinderen gewoon duur zijn, dus een tweede zou ook meer geld kosten – werd die keuze nu voor ons gemaakt. Begrijp me niet verkeerd: er zijn stellen die moeilijk of geen kinderen kunnen krijgen, wij zijn gezegend met twee gezonde zoons en ik ben gék op ze, maar financieel gezien is het wel een flinke aderlating. Qua vrije tijd ook, trouwens – die heb ik nauwelijks, haha.”

Waar zitten die kosten vooral in?

„Het begint natuurlijk met het aanschaffen van babyspullen. Je hebt van alles twee stuks nodig, van ledikant tot aan kinderwagen. En het is ook niet dat je het kunt doorschuiven naar een broertje of zusje, je hebt het echt gelijktijdig nodig. Als je nagaat dat een maxi-cosi, autostoel en kinderwagen nieuw zo al zeker 1000 euro kost, mag je datzelfde bedrag dus nogmaals aftikken. Maar goed, die spullen zijn nog tot dááraan toe, die kun je achteraf nog verkopen. Het is vooral die kinderopvang die zo reteduur is.”

Wat ben je daaraan kwijt?

„Meer dan 3000 euro per maand, met toeslagen is dat 1800 euro. Nou heb ik een lage hypotheek van zo’n 400 euro per maand – in het verleden hebben mijn vriendin en ik al een fiks bedrag afgelost, zit ik nog met megahoge kosten per maand. En dan gaan ze drie dagen per week, niet eens fulltime. Plus: ze zitten daar zodat mijn vriendin en ik kunnen werken. Ik hoor sommige mensen al denken: dan werk je toch niet, je krijgt toch geen kinderen om ze naar de opvang te brengen. Nee, dat klopt, ze zijn vier dagen per week ook gewoon bij ons thuis.

Maar mijn vriendin en ik worden ook gelukkig van ons werk en als ze later naar school gaan, zijn ze ook vijf dagen per week weg. Dus wat is het verschil? Maar goed: soms roepen we weleens naar elkaar dat het bijna méér loont om te stoppen met werken, want je brengt je salaris nu maandelijks gewoon rechtstreeks naar de kinderopvang. Wat dat betreft tél ik de dagen tot ze naar de basisschool gaan.”

Is er nog meer waar je meer geld aan uitgeeft dan je zou willen?

„Nou ja, het gaat vaak zo ongemerkt hè. Een cadeautje voor Sinterklaas hier, nieuwe kleding daar, want ze groeien overal zo snel uit. Ik ben elke maand gewoon weer verbaasd over het feit dat ik nauwelijks heb gespaard. En dan komt januari er ook alweer aan volgende maand, krijg je al die aanslagen van de WOZ-waarde en waterschapsbelasting, ook al gauw weer 2000 euro bij elkaar. Ik kan daar knap chagrijnig van worden.”

Heb je daarnaast nog schulden? Maak je je zorgen over die schuld?

„Ik heb de hypotheek nog openstaan, zon 50.000 euro in totaal. Niet veel nee, als je het vergelijkt met de tonnen- of zelfs miljoenenprijzen voor een huis, maar mijn rentevaste periode loopt over twee jaar af en ik heb er geen zin in dat mijn maandlasten dan omhoog schieten door een hogere rente. Mijn doel is om dus zo snel mogelijk die hypotheek af te lossen. Maar ja, nogmaals: bijna 20.000 euro aan kinderopvang per jaar plus boodschappen plus nog een keer op vakantie… het lijkt bijna schier onmogelijk. Dus daar maak ik me best druk om.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Dat spreekt voor zich, haha.“

Wat is je beste financiële tip?

„Spaar zoveel als je kunt. Ook al heb je nu nog weinig vaste lasten en kun je vijf keer per jaar op vakantie; je gaat het nog eens nodig hebben in financieel mindere tijden.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

