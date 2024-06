Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe bereid je je voor op extreme wateroverlast?

De laatste dagen regent het veel in ons land. En eerder kregen delen van Nederland en Duitsland te maken met extreme wateroverlast. Zijn we daar een beetje goed op voorbereid? En hoe bereid je je voor op extreme wateroverlast?

Sinds de coronacrisis zijn meer Nederlanders aan het ‘preppen’ geslagen. Dit houdt in dat je middelen in huis hebt voor als er een crisissituatie uitbreekt. Dit kan oorlog, een pandemie, stroomuitval of wateroverlast zijn.

Jeroen Klaassen heeft van ‘preppen’ zijn werk gemaakt. Hij runt het bedrijf Prepshop.nl en merkt dat het drukker is nu het in het nieuws veel over wateroverlast gaat. „We zien dat dit weer een moment is dat mensen aan het denken zet”, vertelt hij aan Metro.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Evacueren bij wateroverlast? Dit heb je nodig

In geval van een pandemie of oorlog moet je zorgen dat je het thuis lange tijd uit kunt houden. Dat is bij hoog water niet zo, meent Klaassen. „Hierbij is de enige oplossing helaas: evacueren. We merken dat mensen onze noodpakketten in een rugzak aanschaffen. Dan heb je alles wat je nodig hebt om de eerste dagen onafhankelijk te zijn in één tas zitten.”

Lange tijd hebben we in ons land nooit zo’n last gehad van weerextremen. Maar dat is de laatste tijd steeds meer aan het veranderen. De overheid informeert mensen over het algemeen snel en duidelijk, maar dat is volgens Klaassen niet voldoende. „In Nederland zijn de waarschuwingssystemen heel goed, echter geeft dat ook een vals gevoel van veiligheid.” Daarom adviseert hij bij wateroverlast „iedereen die onder NAP of in een overloopgebied woont een plan te maken waar je heen gaat en wat je mee wilt nemen”.

Het KNMI informeert burgers met een weeralarm. Code rood wordt afgegeven bij extreem weer. Maar hoe zit dat met de andere codes? Metro schreef daar eerder al over.

Rijksoverheid: heb een noodpakket in huis

De Rijksoverheid adviseert alle Nederlanders om een noodpakket in huis te hebben. Hierin moet onder meer een zaklamp, contant geld en een draadloze radio zitten. Verder is het belangrijk om flessen water, lang houdbaar eten, een EHBO-doos, dekens om warm te blijven en gereedschap klaar te hebben liggen.

Rijksoverheid raadt aan om de spullen op een handige plek te bewaren. „Gebruik een waterdichte verpakking zoals een rugzak, die je ook makkelijk kunt meenemen als je plotseling moet evacueren.” Het advies is om elk half jaar te checken of de producten in je noodvoorraad nog houdbaar zijn. En „kijk ook naar je persoonlijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan babyvoeding, medicijnen en eten en drinken voor je huisdieren.”

Evacueer met een plan

Wanneer er wateroverlast en dreiging op een overstroming is, besluiten veel mensen om te evacueren. De overheid adviseert dan om goed voorbereid op pad te gaan. „Zorg voor een volle brandstoftank en verken de route. Weet welke wegen beschikbaar zijn. Trek stevige schoenen en warme kleding aan. Sluit de woning af. En laat familie en vrienden weten waar je heen gaat.”

Reacties