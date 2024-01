Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rechtsfilosoof doet drastische uitspraak: ‘Ik verwacht burgeroorlog’

Rechtsfilosoof prof. dr. Andreas Kinneging deed nogal een drastische uitspraak in het programma van Jort Kelder. Hij waarschuwt namelijk voor een burgeroorlog.

Kinneging staat voor sommigen bekend als een hoogleraar met een conservatieve denkwijze. Hij ondertekende ook een manifest tegen de afrekencultuur. Volgens hem kan de gigantische polarisatie tussen de grachtengordel-elite en kiezers van Geert Wilders uitlopen op geweld.

Rechtsfilosoof Andreas Kinneging doet drastische uitspraken

Afgelopen weekend schoof Kinneging aan in het radioprogramma Dr Kelder en Co en praatten zij na in De Jortcast. En Kinneging deed nogal wat drastische uitspraken.

Volgens Kinneging heeft de „zogenaamde elite” een bord voor z’n kop. Hij doelt daarmee op de 30 à 40 procent van de Nederlanders die een welvarend leven leiden. „Die wat beter af zijn of die een wat hogere opleiding hebben, of iets dergelijks. En die te veel vastzitten in hun pensée unique.” Mocht jouw Frans niet optimaal zijn? Met pensée unique bedoelt Kinneging dat mensen politieke of maatschappelijke kwesties maar vanuit één perspectief bekijken. „Maar ook in hun gevoel van gelijk hebben en moreel verheven zijn boven de rest.”

‘Ik verwacht een burgeroorlog’

Dat is volgens de rechtsfilosoof niet goed. Kelder benadrukt dat de huidige verkiezingsuitslag met die denkwijze afrekent. „In die zin functioneert de democratie toch goed?” Maar volgens Kinneging staan er nu twee partijen tegenover elkaar. „Je houdt polarisatie.”

Daarna kondigt de rechtsfilosoof aan dat hij „een groot woord” gaat gebruiken. „Maar het is echt vanaf de oudheid bekend, je houdt altijd de kans op vormen van burgeroorlog.” Kelder reageert en vraagt of Kinneging dat verwacht. „Dat verwacht is zeker”, zegt hij stellig. „Als die polarisatie doorzet, krijg je allerlei vormen van burgeroorlog.”

Jort Kelder vindt het een somber scenario

Hij vervolgt: „Het begint met geweld tegen individuen, tegen personen. Dan kun je allerlei wraakacties krijgen, dan krijg je geweld tegen groepen. Die kant moeten we echt niet op.”

Kelder vindt dat een somber scenario. „Ja, ik ben heel somber”, beaamt Kinneging. Maar Kelder vraagt zich af of door de winst van rechts tijdens de verkiezingen dan niet juist de boel verbetert. „Kijk wat er tussen 2016 en 2020 in Amerika is gebeurd”, aldus Kinneging

Stoppen met ander dom of slecht noemen

Kelder vraagt de rechtsfilosoof of Amerika met Nederland te vergelijken is. „Lopen zij voor op onze ontwikkeling?” Volgens Kinneging gebeuren in de hele westerse wereld dezelfde soort dingen. „Of je nu naar Duitsland, Frankrijk, Nederland of Amerika kijkt. Je ziet overal dezelfde vorm van polarisatie.” Volgens hem is het heel belangrijk dat we daaruit komen. Hij noemt het Griekse Homonoia of Romeinse Concordia. Oftewel uitgangspunten waar eenheid, eensgezindheid of saamhorigheid centraal staat.

Volgens de rechtsfilosoof is die saamhorigheid heel belangrijk voor een goede samenleving. „Dat is alleen maar te herstellen als we in staat zijn om over onze eigen schaduw heen te springen. En ook te beginnen met na te denken over wat de ander bezielt. Zonder het meteen dom of slecht te noemen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rechtsfilosoof prof. dr. Andreas Kinneging verwacht een burgeroorlog. “De zogenaamde elites hebben een bord voor hun kop. Men zit vast in het eigen gelijk en morele verhevenheid.” @drkelderenco @AndreasKinnegi1 pic.twitter.com/Xoy2EncMSc — NPO Radio 1 (@NPORadio1) January 20, 2024

Vorige Volgende

Reacties