Serie Woeste Grond: leuke nuchtere boeren met ‘gewone melk’, maar óók havermelk

Heb je zin om aan het einde van 2024 en bij de start van het nieuwe jaar lekker achterover te leunen met een nieuwe serie aan het begin van de avond? Dan tippen we je vanaf morgenavond Woeste Grond. Een maand lang krijg je daarbij de ene boerenslimheid na de andere nuchtere of bozige quote voor de kiezen. „Wat eet jij nou voor apartigheid?”

Veel programma’s verdwijnen voor even van televisie in deze feestdagentijd. Op NPO 1 is Eva Jinek bijvoorbeeld op vakantie gegaan. AVROTROS vult de tijd vier weken lang op werkdagen met Woeste Grond. Een nieuwe serie die gaat over mensen van het platteland en boeren in het bijzonder. Metro was benieuwd, dus we bekeken alvast twee afleveringen voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Woeste Grond is ondertiteld

Dat ‘platte praten’ moet voor een deel van de cast wel een dingetje zijn geweest. Of het allemaal precies klopt wat ze zeggen, dat laten we op deze plaats in het midden. Feit is dat er in Woeste Grond ‘oosters Nederlands’ wordt gesproken, maar dat de kijker wel van ondertiteling wordt voorzien. Een mompelende „wasdadan?” in plaats van een goed gearticuleerd „wat is dat dan?” is natuurlijk veel te moeilijk voor al die stadters die misschien gaan kijken.

Drie generaties in Woeste Grond

Woeste Grond speelt zich af in en rond De Weuste, een boerderij die al generaties lang door dezelfde familie wordt bestierd. Alhoewel het lijkt alsof de drie huidige generaties hetzelfde doel voor ogen hebben, zien zij in deze moderne tijd allemaal een ander toekomstbeeld voor hun zo dierbare melkveehouderij. Daar is niets vreemds aan natuurlijk, elke boerenfamilie heeft er in deze tijd van regeltjes mee te maken.

Of gaat yogavrouwtjes bepalen wanneer boeren hun mest mogen uitrijden?

Bats en Grada Ottink (Laus Steenbeeke en Anne-Mieke Ruyten) vormen de oudste generatie op De Weuste en worstelen als ouders met het loslaten van het familiebedrijf. Hun kinderen, Dinant (Hendrik Jan Bökkers), Otto (Bas Keijzer) en Marloes (Anniek Stokkers) moeten hun eigen weg zien te vinden. Volgen zij de tradities van hun ouders of wordt het een partijtje aanpassen aan de moderne wereld?

De jongste generatie bestaat uit Britt (Pip Lieke Lucas), Romy (Linde Tijhof) en Snoek (Fedja Louman). Zij zijn de kinderen van Dinant en Vera (Peggy Vrijens). Dit echtpaar ligt in scheiding en de kids hebben zo hun eigen ideeën over de toekomst; en vooral ook over de scheiding en de nieuwe vriendin van pa (de stadse Lianne, een rol van Expeditie Robinson-finaliste Anouk Maas). Of de boerderij in hun leven gaat passen, da’s maar zeer de vraag.

Niet alleen maar boeren

Je krijgt als kijker van Woeste Grond niet alleen maar gedoe over koeien melken, hooien en vogelnesten beschermen tegen maaiers, integendeel. Zo besluit de jonge Britt vegetariër te worden en dat op een boerderij met vee. Met Britt is er niet alleen ‘gewone melk’, maar zeker ook havermelk in het spel.

In de buurt wordt aan een plan met vakantievilla’s op weiland gewerkt, waarbij een ‘echte Zuid-asser’ uit Amsterdam het platteland even flink komt verstoren. Met Jeske van de Staak is een perfecte Fleur gevonden, door de boeren „een landverrader” genoemd. Snoek sluit zich bovendien aan bij een extreme boeren-protestbeweging, wat zorgt voor de nodige onrust. Hij en zijn oudere streekgenoten vragen zich af of ze nog wel ‘zelfredzame boeren op eigen erf zijn’. „Of gaan yogavrouwtjes bepalen wanneer boeren hun mest mogen uitrijden?”

Leuke cast, maar echte oosterling steelt de show

Eerlijk gezegd is de hele cast wel prima, maar steelt een echte plattelander in Woeste Grond de show. Hendrik Jan Bökkers als zoon Dinant is de naam, geboren in Overijssel als molenaarszoon. ‘Vroeger’ kende vooral iedereen van buiten de stad he, als zanger van de rockformatie Bökkers. Deze dialectband wordt gezien als een soort nieuwe Normaal en elke bezoeker van festival de Zwarte Cross heeft ze weleens aan het werk gezien. Sinds Hendrik Jan Bökkers een door velen gewaardeerd deelnemer aan De Slimste Mens en Beste Zangers was, is zijn bekendheid snel gegroeid.

Nu zien we de zanger ook eens acteren. Dat gaat hem behoorlijk goed af, al lijkt het er bijna op dat Bökkers gewoon zichzelf speelt. Maar goed, een microfoon en gitaar is toch echt wat anders dan een rol spelen met een riek, mest en een tractor.

Leuk, leuker, leukst: de gesproken teksten

Johan Nijenhuis, Aram van de Rest en Tessa Schram vormden voor Woeste Grond een regie-trio. Zij konden dankbaar gebruik maken van een schrijversteam onder leiding van Anya Koek. Of dat team uit plattelanders bestaat weten we even niet, maar de gesproken teksten vol boerenslimheid en nuchtere constateringen zijn meer dan leuk.

We verraden er een paar. „Jij eet ook steeds meer apartigheid de laatste tijd.” „Het zal best dat ie onder de draad door heeft gegeten” (vreemdgaan). Gevolgd door: „Scheiden, dat doen we hier niet.” Een kind over vreemdgaan: „Iemand van jullie sopt dus met iemand anders?” Over een vrouw: „Ze valt mee toch? Het had er ook een met zo’n praktisch kapsel kunnen zijn.” Nog eentje dan: „Waar is Dinant? Niet bij z’n verstand in elk geval.”

Veel onderwerpen, lange reeks

Wat misschien even wennen is, is de hoeveelheid onderwerpen die in Woeste Grond is gepropt. Aan de andere kant bestaat de serie uit liefst twintig afleveringen van een half uurtje, dus er is genoeg tijd om de plattelandsboel uit te werken. Al met al is dit wat Metro betreft een lekkere begin-van-de-avond-serie. Geen al te moeilijk gedoe, wat wel weer past bij onze nuchtere boeren.

Aantal blikken uit 5: 3

Woeste Grond is vanaf morgen (maandag 23 december) elke werkdag om 19.20 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1. Streamen kan via NPO Start.

