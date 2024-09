Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jeroen Pauw vuurt op dienstplicht-plan ChristenUnie-leider: ‘U ziet uw kinderen straks op het slagveld staan?’

Jeroen Pauw was gisteravond in Bar Laat behoorlijk streng richting CU-leider Mirjam Bikker. Ze vertelde aan tafel over de mogelijke herinvoering van de militaire dienstplicht. Maar Pauw schroomde niet om haar zeer directe vragen te stellen. Want laten we jongeren straks vechten in een oorlog?

Om even te verduidelijken, de militaire dienstplicht is nooit afgeschaft, maar opgeschort. En de laatste tijd komt militaire dienstplicht ook vaker bovendrijven. De ChristenUnie wil nu onderzoeken of zo’n militaire en maatschappelijke dienstplicht opnieuw kan bijdragen aan de maatschappij.

Mirjam Bikker van ChristenUnie over herinvoeren dienstplicht

Volgens CU-leider Mirjam Bikker zijn vrijheid en democratie niet goedkoop en niet vanzelfsprekend. „Hoe kunnen we jongeren laten bijdragen aan het behouden van die vrijheid? Ik vind het in deze tijd wel belangrijk dat we het er niet op aan laten komen van: ‘Hadden we ons maar beter voorbereid’. Ik hoop van harte dat het nooit nodig is dat onze jongens en meisjes actief voor ons land uitgezonden moeten worden of hier moeten vechten.”

Daarna legt Bikker uit dat beroepsmilitairen bij zo’n dienstplicht worden uitgezonden en dat de dienstplichtigen dan de taken in Nederland op zich kunnen nemen. Ze spreekt over een militaire dienstplicht, maar ook een maatschappelijke dienstplicht. „Het is belangrijk dat we dat doen op een manier die voor jongeren werkbaar is en voor ons land.”

Jeroen Pauw stelt directe vragen in Bar Laat

Daarna haalt presentator Pauw de tienerkinderen van Bikker erbij en stelt hij haar een vrij directe vraag. „Die tieners ziet u straks wel in een militair uniform het slagveld op gaan?” Waar Bikker op reageert: „Zo zeg ik dat niet.” Waar Pauw snel weer op reageert: „Nee, dat is wat ik u vraag.”

„Dat is de zwaarte als je spreekt over het leger, ook de zwaarte als je het hebt over een uitzending van de beroepsmilitairen”, antwoord Bikker. Maar Pauw onderbreekt haar. „Dus u zegt, die militaire dienstplichtigen zie ik niet meedoen in een oorlog?”

Jeroen Pauw: ‘Kinderen meedoen aan een oorlog?’

Bikker: „Ik zeg heel duidelijk: ‘Ik vind het belangrijk dat jongeren weten hoe belangrijk vrijheid is en hoe het belangrijk het is om bij te dragen aan ons land’.” Maar Pauw onderbreekt haar opnieuw. „Probeer gewoon even antwoord te geven op een simpele vraag. Ziet u ze meedoen aan een oorlog of niet?”

Maar dat ontkracht Bikker. „Nee, dat is op dit moment niet aan de orde.” Waarna Pauw vraagt of dat ook niet zo is als die militaire dienstplicht er weer is. „Nee, dat is niet aan de orde.”

Maatschappelijke en militaire dienstplicht

Oftewel: mocht er een oorlog uitbreken, moeten de beroepsmilitairen meevechten in de oorlog. En de dienstplichtigen voeren de taken uit in eigen land, die de beroepsmilitairen niet meer kunnen doen. Pauw noemde de dienstplichtigen in zijn vraag ‘kinderen’, maar dan corrigeert Bikker hem. „De jongeren, laten we ze niet te jong maken.” „Vanaf 18 jaar”, corrigeert Pauw zichzelf.

Bikker: „Je ziet het in heel veel Europese landen. Dat is ook niet iets super schokkends wat we voorstellen. Maar zowel maatschappelijk als militair is het goed dat jongeren leren een bijdrage te leveren. En ik denk ook dat je daardoor erg kunt groeien.”

‘Nederland staat voor geopolitieke uitdagingen’

Oud-minister Wopke Hoekstra had eerder eenzelfde soort voorstel. Maar deskundigen veegden dat voorstel van tafel. Door een tekort aan instructeurs, wapens, infrastructuur, munitie. Onbegonnen werk, stelden kenners destijds. „Als je alleen maar zegt dat iets niet aan de orde is, dan kom je er niet. Wij onderzoeken het. Maar als je naar de defensienota kijkt, dan zie je dat Nederland geopolitiek voor grote uitdagingen staat. En als ik naar de maatschappij kijk, en ook de tekorten zie in de zorg en bij de politie, dan is het goed om met elkaar de waarde te zien van onze collectieve sector. Ik vind het mooi als jongeren dat ontdekken”, stelt de CU-leider.

Je kijkt Bar Laat terug via NPO Start.

Reacties