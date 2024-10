Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verwarming weer aan? Vergeet niet om eerst dit te doen

Nu we flink mogen proeven van de herfst, is het voor menig Nederlander een mooi moment om de verwarming weer aan te zetten. Maar let op: je kunt je verwarming beter eerst ontluchten voordat je hem na maanden uitstaan, weer aangooit.

Vorig jaar deed ongeveer 45 procent van de Nederlanders de verwarming omlaag vanwege de hoge energiekosten.

Waarom moet je je verwarming ontluchten?

Werkt je verwarming niet goed of maakt hij vreemde geluiden (denk aan geborrel of getik)? Dat zou zomaar kunnen komen omdat je hem de afgelopen maanden niet hebt gebruikt. Gelukkig hoef je ‘m – in principe – alleen maar te ontluchten. Dat is ook nog eens goed voor je portemonnee. Een verwarming die niet goed werkt, drukt zwaar op de kosten.

💶 Overige tips om te besparen op verwarmingskosten Investeer in een infraroodpaneel of elektrische deken

Verwarm alleen de kamers waar je op dat moment bent

Houd de deuren en gordijnen dicht

Zet de verwarming ’s nachts op 15 graden

Draai de verwarming een uur voordat je naar bed gaat alvast dicht

Het advies is om je radiatoren minstens één keer per jaar te ontluchten, en dan kun je het beste doen als je ze een tijdje niet hebt gebruikt. Je cv-ketel goed onderhouden is sowieso belangrijk, schreef Metro gisteren al.

Ontluchten doe je zo

Het enige wat je nodig hebt om je verwarming te ontluchten is een ontluchtingssleutel (dat heet soms ook wel een radiatorsleutel) en een absorberende doek als een handdoek of vaatdoek. Zo’n sleutel koop je gewoon bij de bouwmarkt.

Draai alle radiatoren in het huis volledig open. Dit zorgt ervoor dat de lucht en het water in de leiding opwarmen. Zet de thermostaat minstens 10 minuten op 25 graden of hoger. Zo stook je de boel op. Vervolgens zet je de thermostaat minstens 10 minuten op de laagste stand. Hierna zet je de knoppen van de radiotoren uit.

Nu kan het daadwerkelijke ontluchten gebeuren. Als je woning meerdere verdiepingen heeft, kun je het beste beneden beginnen en omhoog werken. Met ontluchtingssleutel draai je het ontluchtingsventiel open, dat aan de zijkant zit. Houd een doek bij het ventiel om water te absorberen. Komt er veel water uit? Draai ‘m dan weer dicht, want dat geeft aan dat alle lucht al is ontsnapt. Deze stap herhaal je bij alle radiotoren in huis.

Na het ontluchten zou je huis sneller en beter verwarmd moeten zijn en geen gekke geluiden meer moeten maken. Is dat nog wel het geval, dan kun je beter een professional inschakelen.

