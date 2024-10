Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom je in het najaar meer fysieke klachten hebt (en hoe je het voorkomt)

Het najaar gaat gepaard met natte en koude dagen. Dat zorgt bij veel mensen voor fysieke klachten, zoals last van je nek en schouders. Hoe komt dat? En hoe voorkom je het? Metro vraagt dat aan fysiotherapeut Rutger van der Voort.

De temperatuur is de voornaamste reden van die klachten. We zijn niet alleen minder buiten en in beweging, we duiken ook weg in onze jas of sjaal. De fysiotherapeut ziet dat mensen die een zware jas met capuchon of een grote sjaal dragen eerder klachten krijgen. „Het zorgt ervoor dat ze hun nek niet goed kunnen bewegen.”

Wel voegt hij eraan toe dat er dan vaak al een onderliggend probleem is, zoals bijvoorbeeld een verkeerde houding. Want „de meeste nekklachten zijn houding-gerelateerd”.

Kou zorgt ook voor klachten

Zijn advies is natuurlijk niet om zonder jas of sjaal naar buiten te gaan als het koud is. Je moet op je houding letten. Zorg wel dat je het niet koud hebt, want kou kan ook voor klachten zorgen. „Als het koud is, zorgt jouw zenuwstelsel ervoor dat je spieren zich aanspannen en je bloedvaten vernauwen. Dit helpt je lichaam om zoveel mogelijk warmte te behouden en je organen te beschermen. Maar na verloop van tijd kan die spanning in je spieren leiden tot lichte spierpijn of een stijf gevoel.”

Je wil het dus niet koud hebben, maar je wil ook niet te veel in je jas of sjaal duiken. Dat afleren kan een lastige opgave zijn. Vooral omdat het een „gewoonte is geworden. Je moet er allereerst bewust van zijn en jezelf regelmatig afvragen of de schouders ontspannen hangen of dat ze opgetrokken zijn.”

Draag je sjaal niet in huis

En bewaar je sjaal voor buiten. Van der Voort raadt het af om ‘m binnen te dragen. „Hiermee zorg je als het ware dat de nek wordt omvat door een korset, waardoor je de mobiliteit vermindert. Ook trekken mensen dan graag hun schouders op om in die sjaal te ‘leven’. Dit zorgt dus weer voor die verhoogde spierspanning in de nek en schouderspieren.”

Zitten is – het hele jaar door – de meest voorkomende reden dat mensen klachten ontwikkelen. „Een koude temperatuur buiten zorgt er vaak voor dat mensen meer binnen zijn, wat kan resulteren in meer zitten en minder actief bewegen.” Maar hoe moet je dan goed zitten? „Zit je rechtop, heb je ontspannen schouders en leunt je hoofd niet ver voorbij je romp, dan zit je goed. Zo niet, dan kan er spanning opbouwen in je nek.”

Je hoofd kan je nek aardig belasten

Veel mensen hebben niet door dat hun hoofd best zwaar is en je nek dus flink kan belasten. „Wanneer je rechtop zit of staat is de zwaarte van je hoofd, door zwaartekracht, ongeveer 5 kilo. Kantel je iets naar voren door bijvoorbeeld op je telefoon te kijken, dan voelt dat als 22 kilo.”



Het advies van Van der Voort is simpel: beweeg je buiten niet, ga dan binnen bewegen. En voeg het liefst „krachttraining toe aan je activiteiten. Hierdoor verhoog je de belastbaarheid waardoor je bij een inadequate houding minder snel klachten ontwikkelt. Je lichaam is gewoonweg van betere kwaliteit.”

