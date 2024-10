Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Regen zorgt voor meer ongedierte in je huis, ‘voorkomen is beter dan bestrijden’

De nu al natte herfst is bijna twee weken bezig. Dat betekent niet alleen dat je je paraplu mee moet nemen, maar ook dat je rekening moet houden met ongedierte, zoals ratten en muizen.

Meteorologen denken dat de hele herfst regenachtig zal verlopen. Hoe meer het regent, hoe meer ongedierte je huis in vlucht. Het landelijke platform Beestjeskwijt.nl ziet jaarlijks een toename van meldingen tijdens de natte periodes. Ze geven tips over hoe je ongewenste gasten buiten kunt houden.

„Voorkomen is altijd beter dan bestrijden. We weten dat een natte herfst problemen veroorzaakt, dus bereid je daar nu al op voor”, vertelt Jeroen Gulien. Hij is de oprichter van het platform voor ongediertebestrijders. „Een beetje voorbereiding nu, voorkomt een ware invasie later.” Zijn belangrijkste tip: „Onthoud dat een goed beschermd huis en een opgeruimde tuin geen aantrekkelijke schuilplaatsen zijn voor ongedierte.”

Ongedierte brengt ziektes met zich mee

Ratten en muizen vinden het, net als wij, niet fijn om nat te worden. Daarom zoeken ze beschutting in woningen. Dat gebeurt niet alleen in oudere huizen, maar ook in nieuwere huizen in stedelijke gebieden. De knaagdieren weten via kleine openingen naar binnen te komen. Het is niet alleen vies en vervelend, ze kunnen ook ziektes verspreiden.

Zilvervisjes en kakkerlakken komen ook graag bij je naar binnen. Deze zitten voornamelijk in badkamers en kelders vanwege de hoge luchtvochtigheid daar. „Als je hier niet voldoende ventileert, vermenigvuldigen deze insecten zich snel en veroorzaken ze overlast.”

Niet alleen binnen, maar ook buiten zie je sommige dieren veel vaker bij nat weer. Neem bijvoorbeeld de naaktslakken. Metro gaf eerder al tips wat je daartegen kunt doen. Veel mensen laten bladeren in de tuin liggen voor egels en insecten. Dat is goed voor de biodiversiteit, maar het zijn ook perfecte schuilplaatsen voor slakken en muizen. Een plek voor egels kun je het beste zo ver mogelijk bij je huis vandaan inrichten.

Raap gevallen fruit en noten op

Je kunt je tuin minder interessant maken voor ongedierte door een beetje op te ruimen. Gulien: „Ratten zijn dol op gevallen fruit en noten en nestelen zich graag in de buurt van deze bomen. Laat dit liggen en je nodigt ze uit om zich in je tuin te vestigen. Ruim daarom regelmatig op.”

Het voeren van buitenvogels kan onbedoeld knaagdieren aantrekken. „Hoewel het goed bedoeld is, kan vogelvoer knaagdieren aantrekken als het te lang blijft liggen. Vogels eten vaak alleen het lekkerste deel van het voer en gooien de rest op de grond. Dat achtergebleven voer is een perfecte voedingsbron voor muizen en ratten. Voer vogels daarom alleen als er sneeuw ligt en gebruik kleine hoeveelheden om dit te voorkomen.”

Driekwart van de Nederlanders is gezegend met een muisvrij huis, schreef Metro eerder. Lees hier meer tips om ongedierte te voorkomen.

