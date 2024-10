Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kwart van huiseigenaren stelt onderhoud aan cv-ketel uit: hierom is dat niet slim (en gevaarlijk)

Een kwart van de Nederlandse huiseigenaren stelt het onderhoud aan hun cv-ketel uit. En dat is niet slim, waarschuwen experts. Je kunt daardoor in de problemen komen.

Je cv-ketel verwarmt het water voor je verwarming, douche en kranen. De bedoeling is dat ze langzaam vervangen worden door een waterpomp of een ander duurzaam alternatief. Maar er zijn veel huizen waar er nog een hangt. En die moet onderhouden worden.

Verzekering betaalt niet uit bij niet onderhouden cv-ketel

Uit consumentenonderzoek van Werkspot.nl blijkt dat veel huiseigenaren het onderhoud van hun cv-ketel uitstellen, net als andere noodzakelijke werkzaamheden in en om huis. „Dit is zorgwekkend, aangezien het gevaar voor je huis kan opleveren. Bovendien kan de opstalverzekering weigeren schade te dekken als deze wordt veroorzaakt door een defect aan een niet onderhouden cv-ketel”, leggen de onderzoekers uit.

Door goed onderhoud worden problemen voorkomen en ook belangrijk: de garantie blijft behouden. Als de ketel door je eigen toedoen kapot gaat, kom je voor hoge kosten te staan. Kapotte ketels kunnen daarnaast voor koolmonoxidevergiftiging en brand zorgen.

Vooral jongeren stellen onderhoud uit

Uit het onderzoek blijkt dat jongere huiseigenaren, tussen de 18 en 34 jaar, het onderhoud het vaakst uitstellen. 43 procent geeft toe van plan te zijn onderhoudswerkzaamheden uit te stellen of zelfs over te slaan. Oudere huiseigenaren hechten meer waarde aan het onderhoud. 21 procent van de Nederlanders tussen de 35 en 55 jaar geeft aan het uit te willen stellen. Bij de 55-plussers is dat 16 procent. Wist je dat huishoudens met een cv-ketel lijden onder de hogere belasting op gas?

Er zijn ook geografische verschillen. Inwoners van Limburg slaan het minst vaak het cv-onderhoud over; slechts vier procent geeft aan de jaarlijkse controle te vermijden. Huiseigenaren in Drenthe slaan aanzienlijk vaker het onderhoud over: meer dan een derde (37 procent) geeft aan geen onderhoudsbeurt in te plannen.

‘Het is een illusie dat je geld bespaart’

Verwarmingsexpert Hijko Wiersma: „Het is een illusie dat je geld bespaart met het overslaan van het service-onderhoud. Als je de ketel laat draaien met onderdelen die niet optimaal functioneren, is de kans op storingen of schade groter. Dit kan uiteindelijk leiden tot veel hogere reparatiekosten.”

