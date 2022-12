Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op welke temperatuur zet jij de verwarming ‘s nachts? Dit is het advies

Het wordt alsmaar kouder en de stookkosten lopen flink op. Nederlanders zoeken daarom naar manieren om slim met de verwarming om te gaan. Eén vraag die daarbij vaak wordt gesteld, is of de thermostaat ‘s nachts aan moet blijven staan. En zo ja, op welke temperatuur? Milieu Centraal, de gids voor duurzame adviezen, geeft het antwoord.

Vrouwen blijken thuis veelal de baas te zijn over de thermostaat. Moeten zij ‘s nachts de thermostaat helemaal uitzetten? Dat is niet verstandig, luidt het advies. Je doet er goed aan de thermostaat op 15 graden te zetten. Dat is de ideale temperatuur voor een huis in ruststand. „Daarmee bespaar je gemiddeld 370 euro per jaar met huidige gasprijzen.”

Dit is waarom verwarming op 15 graden ideaal is

Maar door de thermostaat nóg lager te zetten, bespaar je toch nog meer? Waarom is die 15 graden zo heilig? „In een matig tot slecht geïsoleerd huis bespaar je inderdaad nog meer als je de verwarming in de woonkamer ‘s nachts helemaal uitzet. Maar dat heeft een groot nadeel: je huis kan dan te vochtig worden. Vocht slaat neer als de lucht afkoelt.”

En dat is weer niet goed voor de gezondheid. „Schimmels en huisstofmijt gedijen bijvoorbeeld goed in een vochtig huis”, aldus het adviesbureau. Nu het ‘s nachts vriest, heb je overigens minder kans op vochtproblemen. Met deze temperaturen ligt de luchtvochtigheid meestal lager. „Maar dan is er een andere reden om de cv ’s nachts niet helemaal uit te zetten: je voorkomt zo dat leidingen kunnen bevriezen.”

Milieu Centraal weerlegt fabeltje over huis op temperatuur houden

Sommige Nederlanders zetten de verwarming ‘s nachts toch liever een paar graden hoger dan 15 graden. Daar hebben ze zo hun eigen redenen voor, maar volgens Milieu Centraal is het een fabeltje dat het huis verwarmen meer energie kost dan een huis op temperatuur houden. „Het kost inderdaad energie om het huis ‘s ochtends op te warmen, maar dat is lang niet zoveel als er nodig zou zijn om de hele nacht het huis op temperatuur te houden.” Dat verschil is het grootst bij slecht geïsoleerde huizen.

Overigens doen sommige huishoudens er wél goed aan om de verwarming op 17 of zelfs 18 graden te houden, ook ‘s nachts. Het gaat dan om huizen met vloerverwarming. „Anders duurt het opwarmen te lang.”

Op vakantie of lange dagen op werk?

De tips gelden overigens ook als er niemand thuis is. Dus ga je op vakantie, ben je een weekendje weg, of maak je lange dagen op werk? „Laat de thermostaat ook op 15 graden als er overdag niemand thuis is. Het huis hoeft dan in de ochtend niet op te warmen. Als je dit vier dagen in de week doet, bespaar je met de huidige gasprijs gemiddeld 350 euro per jaar”, aldus Milieu Centraal.