Puppy kopen via social media? Je komt in een wrede wereld terecht

Een hele schattige puppy die aangeboden wordt voor een schappelijke prijs: mogelijk zie je er weleens een voorbij komen op je social media-tijdlijn. Wat je waarschijnlijk niet weet is dat hier een wrede en meedogenloze wereld achter schuil gaat.

Platforms zoals Facebook en Instagram zijn hotspots geworden voor meedogenloze puppyverkopers binnen Europa. Dat blijkt uit onderzoek van dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS. Zij luiden nu de noodklok, omdat ze willen dat het stopt. Eerder was er ook al kritiek op mensen die aan puppy-yoga doen, schreef Metro.

Er is regelgeving rondom het verkopen van pups. Maar de handelaren negeren op slinkse wijze de regels van Meta (eigenaar van Facebook en Instagram), Nederland en Europa. De organisatie wil daarom dat er nog strenger opgetreden gaat worden.

Pure onwetendheid bij de puppy-koper

„Het ziet er zo schattig uit, een puppy op social media. Mensen zwichten voor zo’n schattige foto en klikken erop. Het is pure onwetendheid”, vertelt directeur Petra Sleven aan Metro. „Social media is een plek vol met snelle keuzes, dat is het probleem.”

Het is bijna onmogelijk om de goede van de slechte verkopers te onderscheiden. Verkopers vragen potentiële kopers vaak om het gesprek in de chat voort te zetten. Ze vervalsen hun locatiegegevens of ze doen zich voor als gecertificeerde fokkers door valse papieren te tonen. „Er zijn zoveel misleidende trucs. Je kunt een dier beter bij een erkende fokker kopen.”

De pups die verkocht worden, zijn bijna altijd rashonden. Het kan zijn dat ze uit landen als Bulgarije of Hongarije gesmokkeld zijn. Ook kan het zijn dat de puppy die je op de foto zag een andere is dan die jij krijgt.

Probeer maar eens nee te zeggen

„Het hondje wordt ter plekke in de armen geduwd door de verkoper. Dan is het heel moeilijk om nee te zeggen.” Maar als het dier niet gezond is, kun je een hoge rekening verwachten van de dierenarts. Iets dat je financiële en emotionele schade kan opleveren.

Wil je een hond? Denk daar dan goed over na en bewandel de juiste weg. En zorg dat je alles goed regelt. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet waar hun hond heen gaat als ze plotseling overlijden, schreef Metro eerder al.

Wat moet je doen als je tóch een hond wil kopen via social media? Sleven: „Het belangrijkste is om altijd een echte afspraak te maken. Dus niet alleen bestellen. Neem bij mensen thuis goed de situatie in je op. En vraag naar de moederhond. Deze is geregeld niet aanwezig omdat ze in een broodfokkerij zit.”

Fokker heeft wel alle documenten van de puppy

Mensen kopen ook vaak via social media omdat de prijs daar wat lager ligt. „Op social media zijn de prijzen nog weleens lager dan bij een fokker. Maar een fokker heeft altijd netjes de nodige documenten.”

Je kunt dus beter geen pups kopen via social media. Maar hoe zit dat dan met volwassen honden? „Ik weet dat er heel veel aangeboden wordt. Maar dat verschilt per partij. Kijk ook daar goed rond en volg je onderbuikgevoel. Als je ook maar even iets wantrouwt, doe het dan niet.”

Honderdduizenden mensen in Facebookgroepen

VIER VOETERS vond tijdens hun onderzoek meer dan honderd Facebookgroepen en meer dan vijftig Instagram-accounts waarop pups te koop stonden. In juni 2024 bedroeg het gecombineerde publiek van deze Facebookgroepen meer dan 600.000 leden.

Dat kun je gerust opvallend noemen. Want „Meta heeft strenge regels. Die weten ze toch op een of andere manier te omzeilen. Door het niet handhaven van deze regels laten ze de deur wijd open staan voor de illegale handel en meedogenloze fokpraktijken.”

De organisatie roept Meta op om meer actie te ondernemen. En ze hopen op een systeem waarbij verkoper en dier volledig getraceerd kunnen worden. Ook heeft de organisatie een petitie gestart om de verkoop van deze weerloze pups stop te zetten.

