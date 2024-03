Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Puppy-yoga steeds populairder, dierenorganisaties maken zich zorgen: ‘Pervers’

Yoga-oefeningen doen in een zaal vol puppy’s. Puppy-yoga is een nieuw fenomeen dat vooral in Amsterdam aan populariteit wint. Dierenorganisaties maken zich zorgen over de trend want voor de dieren is er volgens hen niets ontspannends aan.

Het klinkt superschatting en onschuldig: yoga doen tussen de kwispelende puppy’s. Maar zo onschuldig is dat niet. De volgens dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeter lijden de puppy’s onder deze yoga-lessen. De dieren krijgen volgens de organisatie namelijk lang niet genoeg rust. „In puppy-tijd moeten pups heel veel slapen. Dat kan niet orden gegarandeerd tijdens zo’n les. Zeker niet als ze wakker gemaakt worden”, aldus de organisatie.

Want ja, de puppy’s worden ook wakker gemaakt om te knuffelen, zo ontdekte Radar. Het programma ging undercover bij een yogales in Amsterdam bij Puppies & Yoga. Daar bleek dat acht weken oude puppy’s de hele dag aanwezig zijn bij de lessen. Van genoeg rust, iets waarvan het bedrijf beweert dat de puppy’s voldoende krijgen, was geen sprake. Ook was er geen toezicht van een fokker of getraind personeel, concludeert Radar.

Geforceerd knuffelen

De pups werden volgens Milou, een yogadocent die een les kwam geven bij Puppies & Yoga, regelmatig wakker gemaakt. „Ze moesten toen geforceerd knuffelen. Het voelde heel verkeerd.” Ook Kim, die net als Milou op aanvraag een les kwam geven, zegt geschrokken te zijn van de situatie. „Iedereen zat bovenop de hondjes. Er werden foto’s en filmpjes gemaakt en het was gewoon erg druk.”

„Een puppy van acht weken moet twintig uur per dag slapen”, vertelt Niels Kalkman van de dierenbescherming in het programma. „Als je geld kunt verdienen door een puppy minder te laten slapen, dan is dat een perverse prikkel.” Daarnaast zijn pups van acht weken oud nog niet tegen alles ingeënt, bijvoorbeeld niet tegen ziektes zoals Parvo, een zeer besmettelijke en dodelijk ziekte.

‘Denk goed na voor je puppy-yoga gaat doen’

De Dierenbescherming roept mensen die een puppy-yogales willen volgen op om daar nog eens extra goed over na te denken. „Stel jezelf de vraag: wat is voor mij belangrijker? Een plaatje op Instagram of het dierenwelzijn?”

De uitzending van Radar is maandag 11 maart om 20.25 uur te zien op NPO 2.

