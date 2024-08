Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat gebeurt er met je hond als je onverwachts overlijdt?

Leuk om er stil bij te staan is het niet, maar heb je alles goed geregeld voor als jou iets overkomt? Veel mensen vergeten om iets voor hun huisdieren te regelen. Wat gebeurt er met bijvoorbeeld je hond als je onverwachts komt te overlijden?

De Koninklijke Hondenbescherming roept mensen op om zwart op wit te zetten wat er met hun hond moet gebeuren. Doe je dit niet, dan kan hij of zij zomaar in het asiel terechtkomen. Uit een enquête van de organisatie blijkt dat 1 op de 4 hondenbezitters niets heeft geregeld.

Wet ziet hond als bezit

Een huisdier is volgens de wet een product en wordt gezien als bezit. Als je komt te overlijden en niets hebt vastgelegd, gaat het dier naar je erfgenamen. Dit kunnen je kinderen, ouders of andere directe familieleden zijn. Zij beslissen dan wat er gaat gebeuren. Heb je geen erfgenamen? Dan moet het dier zeer waarschijnlijk naar het asiel.

Wil je zelf bepalen waar je hond (of kat) heengaat na je dood? Dan kun je dat invullen in een testament, dat via een notaris moet. Je kunt ook een codicil invullen (zoals deze).

Veel mensen hebben niks geregeld voor hun huisdier. Dierenliefhebber Hans heeft zich er wel in verdiept, vertelt hij aan Hart van Nederland. „Ik heb in mijn testament vastgelegd dat mijn hond Thijs na mijn dood wordt opgevangen door Stichting ‘Laat uw huisdier na’. Het geeft me rust om te weten dat hij niet in het asiel belandt.”

Confronterend om erover na te denken

Els Adams is voorzitter van die stichting. Ze benadrukt in het actualiteitenprogramma dat het erg belangrijk is om de boel goed te regelen. „Het kan confronterend zijn om erover na te denken. Mensen schuiven het voor zich uit. Ik krijg regelmatig nabestaanden die zeggen: ‘De folder lag hier, maar er is niks mee gedaan’. Dan kunnen we er niets mee. Dat lukt niet.”

Wie zijn hond aan de stichting nalaat, kan erop vertrouwen dat zijn of haar eisen gehoord worden. „We bespreken het dier. Waar is hij bang voor? Is hij allergisch voor iets? Kan hij goed met andere honden of kinderen?”

Een andere hondeneigenaar benadrukt dat het erg belangrijk is om goede afspraken te maken. „Ouders laten hun kind ook goed achter. Dat doe je dan toch ook bij je hond?” En het is echt belangrijk om het op papier te zetten en niet te vertrouwen op mondelingen afspraken met familie of vrienden. „Lief, die toezeggingen. Maar iedereen heeft een eigen leven. Stel dat ze ooit hebben geroepen ‘ik zorg wel voor je hond’, dan denken ze er nu misschien anders over.”

Nederland telt miljoenen huisdieren

Nederland telt veel huisdieren. Dat blijkt uit cijfers uit 2019. Toen telde ons land 27 miljoen huisdieren, waarvan 1,7 miljoen honden. Meer mensen kiezen voor een kat, daar zijn er 2,9 miljoen van. Vijvervissen zijn het populairst. In Nederland zwemmen er 8,2 miljoen rond.

