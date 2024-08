Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Werkt eindeloos scrollen op social media tegen verveling? Onderzoek geeft antwoord

Een remedie tegen verveling zou het eindeloos scrollen op social media kunnen zijn, maar niets is minder waar, stelt een nieuw onderzoek. Door bijvoorbeeld filmpjes bladeren op je telefoon zou het probleem van verveling kunnen verergeren.

„Mensen spoelen video’s vooruit of slaan ze over om verveling te voorkomen, maar dit gedrag vergoot de verveling juist”, aldus het onderzoek.

Negatieve kant van verveling

Met het brede scala aan entertainment binnen handbereik is het gemakkelijk aan te nemen dat mensen zich nu minder vervelen dan ooit. „Maar het eindeloos scrollen uit verveling maakt de kijkervaring minder bevredigend, minder boeiend en minder betekenisvol”, aldus hoofdauteur dr. Katy Tam.

De groeiende trend van verveling bij jongeren is zorgwekkend, zegt Tam tegen CNN. „Verveling wordt in verband gebracht met negatieve resultaten op het gebied van geestelijke gezondheid. Denk aan leren, depressieve symptomen, slechtere schoolcijfers en zelfs sadistische agressie.” Wil je je beter kunnen concentreren? Onlangs zette Metro 6 wetenschappelijk onderbouwde technieken op een rij.

Het onderzoek

Om de rol te onderzoeken die het vooruitspoelen en wisselen tussen video’s heeft bij verveling, voerden onderzoekers twee experimenten uit. In het eerste experiment keken deelnemers naar een video van 10 minuten zonder de optie om te wisselen of vooruit te spoelen. Daarna volgde een periode van 10 minuten waarin ze konden wisselen tussen zeven video’s van 5 minuten. In het tweede experiment keken de deelnemers in de ene ronde naar een video van 10 minuten en in de andere ronde mochten ze vooruit- of terugspoelen door een video van 50 minuten.

Deelnemers voorspelden dat ze zich minder zouden vervelen met de optie om te wisselen of snel vooruit te spoelen voor beide experimenten, maar rapporteerden achteraf dat ze het bekijken van één video helemaal boeiend, bevredigender en zinvoller vonden.

Aandacht erbij houden

„Verveling is nauw verbonden met onze aandacht”, zei Tam. „We voelen ons verveeld als er een kloof is tussen hoe betrokken we zijn en hoe betrokken we willen zijn. Als mensen blijven wisselen tussen video’s, zijn ze niet volledig betrokken en zijn ze in plaats daarvan op zoek naar iets interessanters.”

Dr. Pamela Rutledge, directeur van het Media Psychology Research Center, zegt tegen CNN: „Een studie als deze is gemakkelijk verkeerd te interpreteren als een nieuwe aanklacht tegen digitale media, in plaats van verveling beter te begrijpen.” Verveling is een signaal dat ons motiveert om te veranderen wat we aan het doen zijn. „In die zin is het gezond en adaptief”, aldus Rutlegde. „Maar als je verveling ziet als een tekortkoming, zul je er anders op reageren.”

Wat te doen tegen verveling?

Wil je van verveling af? Dan is intentie het magische woord. „Neem de tijd voordat je op de fast-forward of skip-knop drukt en zoek manieren om gefocust te blijven”, zegt Tam. „Net zoals we betalen voor een meeslepende ervaring in een bioscoop, komt plezier vaak voort uit het bezig zijn met de inhoud in plaats van er doorheen te bladeren.”

Het is ook belangrijk om na te denken over wat je probeert te vermijden bij verveling, omdat „niet alles altijd spannend kan zijn”, voegde Tam eraan toe.

