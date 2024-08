Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit doet Mark Rutte nu hij geen premier meer is

Mark Rutte is niet meer de premier van Nederland. Dat is al eventjes zo, maar gisteren gaf hij zijn afscheidsfeest. En hij gaf antwoord op de vraag hoe zijn leven er nu uitziet.

Collega’s, vrienden en journalisten werden uitgenodigd in een strandtent om Rutte uit te zwaaien. Hij gaf „geen toespraak, geen receptie, geen cadeautjes. We maken wat geld over naar een goed doel. Het wordt heel gezellig. En we moeten een beetje opletten op de staatskas”, vertelt hij aan Hart Van Nederland.

Koffie op het strand

Eind juni gaf Rutte zijn afscheidstoespraak. Toen gaf hij toe spijt te hebben van sommige zaken, schreef Metro eerder al. Nu is hij „al acht weken vrij. Ik heb kleine reisjes gemaakt met vrienden. Maar verder kan ik me heerlijk ‘s morgens afvragen waar ik mijn eerste kopje koffie ga drinken, aan het strand of in de stad? Fantastisch!”

Vakantie vieren kan hij nog tot 1 oktober, dan begint hij aan zijn nieuwe baan als hoogste baas van de NAVO. Hij zal het stokje overnemen van de huidige secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Pendelen tussen Den Haag en Brussel

Daarvoor moet hij nog wel even zijn nieuwe onderkomen in Brussel inrichten. Hij blijft ook deels in Den Haag wonen. „Doordeweeks in Brussel, en in het weekend hier. Net zoals veel Tweede Kamerleden dat ook doen. Als ze wat verder weg wonen, gaan ze in het weekend weer terug naar huis”, vertelde hij eerder in een livestream op Instagram.

Rutte houdt namelijk erg van de stad Den Haag. „Den Haag is een heerlijke stad, een grote stad. Het ligt aan zee en het heeft prachtige stranden. Maar het is ook een trage en lome stad. Het heeft niet de hoge snelheid van Amsterdam bijvoorbeeld.”

Rutte is blij dat zijn premiers-avontuur erop zit. „Ex-premier, dat klinkt toch geweldig? Ik heb het zo lang gedaan en alles gegeven. Volgens mij vond Nederland dat het een keer klaar was, en ik vond dat ook. Het was wel spannend, maar eigenlijk is het wel prima gegaan.”

Rutte is tevreden met Schoof

Na veertien jaar bestuurt iemand anders ons land, namelijk Dick Schoof. Rutte volgt zijn premierschap op de voet en is tevreden. „Dick doet het heel goed, het geeft veel vertrouwen. De eerste indruk is heel positief.”

Maar wat gaat Rutte nou eigenlijk doen als NAVO-baas? Hij heeft volgens defensiespecialist Dick Zandee belangrijke taken. „Je zou er in ieder geval drie kunnen onderscheiden: hij is voorzitter van de NAVO-raad, hij heeft een publieke rol en een bemiddelende rol”, vertelt hij aan EenVandaag.

We zullen hem ook nog veel op televisie zien. „Hij gaat naar de pers toe, geeft toelichting op wat besloten is en beantwoordt vragen. Dat vereist een ragfijn gevoel van wat hij wel en niet kan zeggen, want hij moet alleen dingen zeggen waar álle lidstaten het over eens zijn.”

Documentaire binnenkort online

Mark Rutte schittert ook in een documentaire die over hem gemaakt is. RUTTE is vanaf 4 september te zien op Videoland. „Het is leuk en ongemakkelijk. Er zit veel Mark Rutte in. Dat was niet mijn bedoeling, maar misschien wel nodig”, vertelt hij aan RTL Boulevard.

Jort Kelder doet in de documentaire een boekje open over zijn goede vriend, onder andere over zijn ‘saaie’ liefdesleven. „Hij is getrouwd met de politiek. Er zijn vrouwen die smachtend op hem hebben gewacht maar hij fietst vrolijk door.”

