Het weer in de zomer alvast voorspeld: warmer, soms kletsnat, van alles door elkaar

Het is een vaak gehoorde vraag: ‘Wat voor zomer zullen we krijgen?’ Het gaat dan natuurlijk over het weer. Pin Metro er niet op vast, maar de weervoorspellers wagen al een poging vooruit te blikken op de zomer. Wordt het warm? Nat? Die vragen kunnen we allebei met een voorlopig ‘ja’ beantwoorden. Dat het vandaag gaat onweren is in ieder geval zeker.

We kunnen ons waarschijnlijk opmaken voor een warme en wisselvallige zomer, stelt weerdienst Weeronline. Dat wordt dus niet zo goed slapen als de echte warmte toeslaat (maar we slapen in de zomer sowieso al minder, lees je hier). Het kletsnatte weer van deze lente zet niet door, maar wel blijft het wisselvallig. De kans op zomerse warmte is groter dan gebruikelijk, maar ook regen- en onweersbuien zijn vaak van de partij. Dat blijkt uit een blik op de seizoensmodellen door Weeronline en andere indicatoren voor de komende zomer.

Slag om de arm om het weer in de zomer

Net als de ‘pin Metro er niet op vast’, plaatst ook de weerdienst meteen „een belangrijke kanttekening bij deze verwachting”. Want, zo wil Jaco van Wezel maar zeggen: „De betrouwbaarheid van seizoensmodellen is beperkt.” Niets zo veranderlijk als het weer, zullen we maar zeggen. „Maand- en seizoensverwachtingen komen zo’n 60 procent van de tijd uit. Ter vergelijking: de verwachting voor vijf dagen vooruit komt 90 procent van de tijd uit.”

De seizoensverwachting voor de eerste maand van de zomer is logischerwijs betrouwbaarder dan voor de derde maand. Van Wezel: „Daarnaast schetsen seizoensmodellen puur een grove trend voor de maandgemiddelde luchtdruk, temperatuur en neerslag. Ook in een gemiddeld warme maand kan zomaar een koele week zitten en andersom.”

De weerman maakte ook alvast een video over de komende zomer:

Dit zijn de aanwijzingen voor een warme zomer

Er zijn een aantal aanwijzingen die duiden op een warme zomer. De seizoensmodellen schetsen eensgezind warmer dan normaal weer voor de maanden juni, juli en augustus. Daarbij ziet Weeronline geen verschil tussen de drie zomermaanden. Daarnaast is het Noordzeewater voor de kust nu al 15 graden, waar 12 graden normaal is. Zelfs bij wind van zee kunnen we dus al snel warmer weer dan gebruikelijk verwachten en is het op een zonnige dag ideaal strandweer. En daarmee houdt het warmere weer dan normaal zichzelf in stand. Tot slot verloopt in het opwarmende klimaat ruim 80 procent van onze zomers in deze eeuw warmer dan normaal. Dus de kans op een koele zomer is per definitie al klein.

Normaal kunnen we in de zomer overdag gemiddeld een graad of 23 verwachten. Nu zitten we daar vaak boven en dat betekent dat we waarschijnlijk meer zomerse en tropische dagen dan normaal krijgen. Gemiddeld telt de zomer in ons huidige klimaat 66 warme dagen in De Bilt, waarbij het 20 graden of meer wordt. En er zijn 23 dagen met zomerse temperaturen van 25 graden en meer en vijf keer wordt de tropische grens van 30 graden geslecht.

Minder nat dan in de lente

Uitgesproken signalen voor de neerslaghoeveelheden zijn in de seizoensmodellen niet te vinden. Dat betekent dat we rekening moeten houden met een normale wisselvallige zomer, waarbij geregeld regen- en onweersbuien kunnen ontstaan en regenzones ons land soms aandoen. Maar zo uitgesproken nat als in de lente lijkt het deze zomer niet te worden en tussen de buien door kunnen we een gebruikelijk hoeveelheid zon verwachten. Er zijn dus vast genoeg mooie momenten om er lekker op uit te trekken in eigen land (en anders kun je nog altijd de zon opzoeken, Metro tipt voordat de zomer losbarst Peloponnesos). En warm en buiig weer is ook goed voor de natuur en de tuinen. Warmte en buien staan echter ook garant voor veel muggen.

Invloed nattigheid nog merkbaar

De verwachting van de seizoensmodellen wordt ondersteund door de natte uitgangspositie aan het begin van de zomer. We beleven één van de natste lentes ooit gemeten en daardoor is de bodem erg nat. Vooral aan het begin van de zomer kan de invloed van een natte lente nog merkbaar zijn. De bodem is dan erg vochtig en daardoor verdampt er veel bodemvocht. Dit werkt de vorming van wolken en buien in de hand en ook kost dit verdampen energie, waardoor de lucht minder sterk op kan warmen. Bij onstabiel weer kan de warme Noordzee ook de vorming van buien en wolken stimuleren.

⚡ Vandaag donder en bliksen De zomer is nog best lastig te voorspellen, maar dat geldt niet voor vandaag. We krijgen namelijk te maken met stevige regen- en onweersbuien. Ze trekken in de middag en avond van zuidwest naar noordoost over het land. Daarbij is kans op veel regen in korte tijd, hagel en zware windstoten. Vanmiddag kan het vooral in het noorden ook al tot een lokale felle onweersbui komen. De regenmeters raken verder gevuld.

Hoe was de zomer na de natste lente ooit?

Na een natte lente volgde in het verleden vaak een sombere en koele zomer, maar voor de neerslag is er geen verband. Soms verliep de zomer die volgde zeer droog, andere keren normaal of zeer nat. En ook is het geen stelregel dat het na een natte lente koel en somber wordt in de zomer. Na de natste lente ooit, in 1983, volgde juist één van zonnigste, droogste en warmste zomers uit de meetreeks tot dan toe. Hogedrukgebieden kregen meer grip op het weer, onderdrukten de vorming van wolken en zo werd het geleidelijk warmer en zonniger.

