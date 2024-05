Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sherida Spitse trots op ode door Roxeanne Hazes: ‘Dromen najagen, niet zo boeiend wat een ander vindt’

Sherida Spitse, record-international van de Oranje Leeuwinnen, heeft toch al heel wat meegemaakt. Maar een bekende zangeres die een song over haar uitbrengt… nee, dat niet. Roxeanne Hazes deed het met Omdat je me ziet gisteren toch echt. Een eerbetoon aan Sherida Spitse en over hoe belangrijk het is dat vrouwelijke topsportsers zichtbaar zijn voor jonge meisjes. En dat is nou net waar Spitse voor staat.

Een schitterend Champions League-jaar beleefde voetbalster Sherida Spitse (komende week wordt ze 34) met haar club Ajax. Wat minder: de Olympische Spelen in Parijs werden door de Oranje Leeuwinnen niet gehaald, terwijl ze de Spelen van Tokio in 2021 door een blessure al miste. Komende week hoopt de geboren Friezin met wedstrijden tegen Finland weer twee caps aan haar toch al ‘belachelijke aantal’ van 231 interlands toe te voegen.

Maar sowieso niet getreurd hoor, Sherida Sherida is een vrolijk type (en die Europese titel van 2017 en een WK-finale pakken ze haar nooit meer af). Ook nu weer als ze vanuit de auto het telefoongesprek met Metro voert. Hoe kan het ook anders, als Roxeanne Hazes speciaal over jou een liedje uitbrengt.

Sherida Spitse, inspiratiebron voor jonge meisjes

Meer Nederlandse vrouwen dan ooit doen aan topsport. Maar wat betreft de zichtbaarheid is er nog een lange weg te gaan. Natuurlijk zien we alles van atlete Femke Bol, heel veel van wielrenster Demi Vollering en dartelt Sherida Spitse met grote regelmaat vastberaden aan de bal over het tv-scherm. Maar toch. Bij het vrouwenvoetbal in de Eredivisie zijn de blikken vooral op Ajax en FC Twente gericht. Om nog maar te zwijgen over investeringen, lonen en arbeidsvoorwaarden in het vrouwenvoetbal en in vrouwensport in het algemeen.

Sherida Spitse is wel zo’n inspiratiebron voor jonge meiden die hun dromen najagen. En daar gaat het lied Omdat je me ziet van Roxeanne Hazes nou net over. Een nummer dat perfect aansluit bij de levensfilosofie van de Oranje Leeuwin: altijd blijven doorgaan, hoe groot de uitdagingen ook zijn. Hazes zelf spreekt dat sowieso aan. Zij overwon een postnatale depressie en was daar heel open over. En wat te denken van het feit dat zij jarenlang alleen maar ‘de dochter van André Hazes’ was (zie kader)?



Kippenvel op armen Sherida Spitse

Als de Metro-verslaggever op de tribune een liedje voor je zingt, waardeer je dat vast. Maar Roxeanne Hazes is toch even andere koek?

Sherida Spitse: „Ja, dat zij dat heeft geschreven voor mij, dat vind ik echt een eer. Maar niet alleen voor mij, Roxeanne inspireert er ook veel andere mensen mee. Toen ik het hoorde, kreeg ik kippenvel en het raakte me gelijk. Heel bijzonder dat het op deze manier gebeurt, terwijl we elkaar nog nooit hadden gesproken. Mooi dat het dan een nummer is dat helemaal bij me past. Toen we elkaar ontmoetten, was er ook gelijk een klik, alsof het zo had moeten zijn. Leuk mens, open, sociaal en ze kan nog mooi zingen ook.”

Is het ook een beetje je smaak qua muziek?

„Zeker wel. Ik houd sowieso van Nederlandse muziek en de teksten, daar houd ik wel van. Zeker deze, want want ik zeg: het past.”

Voetballen met de jongens

De achterliggende gedachte is de zichtbaarheid van vrouwelijke topsporters voor jonge meiden. Daar hebben we in ons land goede voorbeelden van, waaronder jij. Maar is het daar over het algemeen nog slecht mee gesteld?

Sherida Spitse heeft een hoopvol antwoord: „Ik merk wel dat het een ontwikkeling doormaakt. Als je bekijkt hoe het was toen ik begon met voetballen en hoe het nu is… Ik was 6 jaar en toen was ik het enige meisje binnen de club (VV Sneek, red.) en speelde met de jongens. We zijn nu 28 jaar verder en als je dan ziet hoeveel meidenploegen er zijn, dan is dat veel meer dan toen. Voor een meisje dat nu op voetbal gaat of een andere sport gaat doen, ligt er heel veel open. Het is meer zichtbaar. Gelukkig maak ik dit nog mee en daar ben ik trots op.”

Roxeanne Hazes zingt in jouw lied ‘dus dan blijf ik vechten voor mezelf, want in mij vind ik het antwoord’. Is dat de kern waar het bij jou om draaide?

„Dat denk ik wel. Er zijn altijd mensen die ergens iets van vinden, van jou, hoe je voetbalt of hoe je buiten het veld bent. Ik blijf echter altijd vechten voor mezelf en ook voor m’n kinderen (Sherida Spitse heeft twee kinderen, red.). Ik geloof in mezelf en vertrouw altijd op mezelf. Wat iemand van me vindt, dat boeit me niet zoveel. Een droom jaag ik na en probeer iets te bereiken. Die tekst spreekt me dus erg aan.”

Roxeanne Hazes Roxeanne Hazes over het idee van de ode aan Sherida Spitse: „Jarenlang werd ik alleen gezien als de ‘dochter van’ en alleen geboekt als ‘Hazes-kid’. Op een gegeven moment heb ik bewust de keuze gemaakt om mijn eigen verhaal te gaan vertellen. Dat was eng, maar ik ben een eigen persoon en dat mogen mensen horen. Het verhaal van Sherida inspireert mij dan weer. Zij staat echt voor wat ze wil, en daar gaat Omdat je me ziet over.”

Wat voor jong meisje was kleine Sherida Spitse zelf eigenlijk in Sneek?

„Een meisje dat altijd aan het voetballen was en met de jongens buiten aan het spelen. Verder sociaal en een vrolijk kind. Maar dat ben ik nu nog steeds toch?, haha.”

‘Geen vrouwelijke voorbeelden’

Kleine meisjes willen nu Sherida Spitse worden. Had jij ook rolmodellen en inspiratiebronnen?

„Ik had toen Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart als voorbeelden. Mannen dus, vrouwelijke voorbeelden had ik toen ik jong was niet. Je zit nu veel meer vrouwenvoetbal op televisie, dus meisjes mogen en kunnen dromen. Jongetjes trouwens ook.”

Met Ajax speelde je dit jaar in drie zeer goed gevulde Johan Cruijff ArenA’s. Wat doet dat jou?

„Volle stadions ken ik natuurlijk al van het Nederlands Elftal en nu gebeurde het ook met Ajax in de Champions League. Dat is waar je eigenlijk veel vaker naartoe wil. In Engeland zijn de vrouwen van Arsenal bijna uitverkocht. Daar doen wij het al sporters voor, daar leven we voor. Je wilt mensen die het leuk vinden om naar je te kijken aan je binden, dat is wat met Ajax dit seizoen in de ArenA is gebeurd.”

Maar dat verbloemt meteen ook het feit dat het nog lang niet overal goed mee gesteld is als het om vrouwen en topsport gaat? En dat er nog een lange weg te gaan is?

„Dat is zeker waar. Zelf zit ik in de voetbalwereld, maar als het gaan om sport algemeen dan kunnen we overal nog wel een slag slaan. Het moet zo worden dat meiden er ook van kunnen leven en dat gaat stapsgewijs. Als het om salarissen gaat: je gaat ook niet voor niks bij de Albert Heijn werken. We zijn bij het voetbal nu in een fase dat je in elk geval het minimum loon kunt verdienen. Ik zeg niet dat we gelijk miljoenen moeten gaan verdienen, dat absoluut niet. Maar het zou niet meer dan normaal zijn dat als je 25, 26, 27 jaar bent, je een huis kan betalen. En dat je je geen zorgen hoeft te maken. Dat kan, nee moet, bij sommige clubs gewoon beter. Het kan niet zo zijn dat ze stoppen met voetballen omdat het niet meer te doen is, terwijl ze het spelletje nog superleuk vinden.”

Inzetten voor meisjes in de sport

Je prachtige carrière op het voetbalveld zal een keer eindigen. Wat voor toekomst zie je voor jezelf als huidige rolmodel dan voor je?

„Ik geloof dat ik wel binnen de voetbalwereld te zien blijf en ik denk op dit moment als coach. Dat lijkt me fantastisch om te doen. Ik denk dat ik me dan tegelijkertijd ook kan inzetten voor meisjes in de sport. Dat moet qua tijd lukken, want dat doe ik nu ook.”

Je kunt altijd nog gaan zingen.

„Misschien één zinnetje? Nou nee, ik zou nooit een zangeres kunnen worden. Heel veel mensen weten hoe schor ik kan zijn.”

Vrijdag speel je hopelijk in het Sparta-stadion tegen Finland. Gewetensvraagje: wel nummer moet er vanaf de tribunes klinken?

Sherida Spitse weet het binnen seconde: „Doe het nummer van Roxeanne Hazes dan maar hè? Het lijkt me wel mooi als ik dat in een stadion hoor.”

