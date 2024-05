Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrees voor 670 doden bij aardverschuiving Papoea-Nieuw-Guinea, heel dorp verdwenen

De verwoestende aardverschuiving in Papoea-Nieuw-Guinea heeft waarschijnlijk het leven gekost aan meer dan 670 mensen. Dat zei een VN-functionaris tegen persbureau AFP.

De aardverschuiving verwoestte vrijdag het dorp Kaokalam in de provincie Enga. Dat gebeurde in de vroege ochtend, toen veel mensen lagen te slapen. Er zijn tot dusver zeker – of nog maar – vijf lichamen aangetroffen. Over het aantal gewonden en vermisten bestaat nog onduidelijkheid, maar de omvang van de aardverschuiving zegt genoeg.

Plaatselijke media hebben namelijk bericht dat 1100 huizen door de aardverschuiving zijn bedolven. Serhan Aktoprak van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) sprak eerder over 150 bedolven woningen. Het verwachte dodental valt volgens hem hoger uit, omdat het dorp meer inwoners telt dan gedacht.

Weg onbegaanbaar, hulpverlening moeilijk

Een bestuurder van hulporganisatie CARE zei eerder tegen de Australische omroep ABC dat in het rampgebied minstens 4000 mensen zijn getroffen door de aardverschuiving. „Maar omdat deze gemeenschappen ook mensen opvingen die ontheemd waren geraakt door tribale conflicten, kan dat aantal ook veel hoger uitvallen.”

Kaokalam ligt vele honderden kilometers van de hoofdstad van Papoea-Nieuw-Guinea, Port Moresby. De aardverschuiving heeft wegen onbegaanbaar gemaakt en dat bemoeilijkt de hulpverlening. Meerdere landen hebben hulp aangeboden.



Nauwelijks in het nieuws geweest, deze ramp in Papoea-Nieuw Guinea. #Aardverschuiving veegt dorp volledig van de kaart! Ver van m'n bed show voor veel Nederlanders, maar wel een ramp van jewelste voor de inwoners aldaar. pic.twitter.com/IdCb5FeiN4 — Nicky (@nickynicky78) May 24, 2024

Ontheemd door aardverschuiving

VN-functionaris Aktoprak zei dat meer dan duizend dorpsbewoners ontheemd zijn geraakt door het natuurgeweld en sprak over „verschrikkelijke” omstandigheden. Ook moestuinen en de watervoorziening zouden grotendeels zijn weggevaagd.

Inwoners van het gebied hebben aangegeven dat de enorme aardverschuiving mogelijk is veroorzaakt door zware regenval. Er wordt in het gebied met scheppen en stokken in het puin gezocht naar lichamen. In de loop van vandaag wordt zwaarder materieel verwacht in het rampgebied.

ANP

