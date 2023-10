Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gouden Griekenland-tip: Peloponnesos, onverwachte oase van rust die prima betaalbaar is

Je kunt als media natuurlijk honderd-en-tig tips geven over prachtige plekken om je vakantie te vieren, maar Metro gaat eens voor een onverwachte bestemming in een toch druk vakantieland. Peloponnesos is de naam, de grote driehoek die nog als vasteland van Griekenland geldt. Waarom deze tip? Omdat we sfeer gingen proeven op een locatie die Metro als een verrassende zonbestemming was beloofd. En sfeer? Die is er, net als rust – weg van de massa – en vriendelijke prijzen.

De tip kwam van, je kunt een vakantiespotje dit jaar amper gemist hebben, Eliza was here. Deze reisorganisatie timmert ruim twintig jaar (steeds harder) aan de weg, tegenwoordig met de slogan ‘Gun jezelf een unieke vakantie‘. Van zo’n bedenksel kun je iets vinden, vooral van dat woord uniek, maar het zelf beleven van zo’n Eliza was here-bestemming is dan een beter idee.

Ook al kun je van alles en nog wat ‘uniek’ noemen, Eliza was here slaagt er in ieder geval in ongewoon mooie locaties op ‘verborgen’ plaatsen die je niet één-twee-drie zelf zou uitkiezen, aan te bieden. Een andere en eigenlijk veel leukere marketing-zin van de reisorganisatie is dan ook: ‘Zo vind je gegarandeerd de vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt’.

Ga niet naar Peloponnesos als je van druk houdt

Schiereiland Peloponnesos kwam dus voorbij en Metro dacht: waarom niet? We waren dit voorjaar ook op Interrail-reis door Zwitserland, en hebben nu dus eens gekozen voor een niet-drukbezochte zonlocatie als inspirerend reisverhaal. Ter vergelijking: Peloponnesos is qua oppervlakte ongeveer de helft van Nederland, maar waar op onze poldergrond meer dan 17 miljoen zielen rondwandelen, zijn dat er in dit flinke deel van Griekenland niet meer dan ongeveer 1 miljoen.

Wie van een vakantie vol drukte en heel veel mensen houdt: mijd deze locatie dus… Houd je van rust, dan is Peloponnesos in het voor- en najaar, met ruim 20 graden op je bolletje een heerlijke plek.

🌞 42 locaties Eliza was here biedt als reisorganisatie momenteel 42 vakantiebestemmingen aan. Ze zijn te vinden in Griekenland, Italië, Frankrijk, Spanje en Portugal. Een reisbestemming komt bij Eliza was here pas in beeld als de kenmerken ‘afgelegen’, ‘ongerept’, ‘authentiek’, ‘gastvrij’ en ‘weg van de massa’ kunnen worden afgevinkt.

Schattig vliegveld Kalamata

De Metro-verslaggever bezocht met zus ‘op’ Peloponnesos (‘op’ wegens schiereiland) twee locaties. Vooraf is een huurauto geregeld (doe dat zelf ook), want openbaar vervoer hebben we op heel Peloponnesos niet gezien. Na ruim 3,5 uur vliegen bereiken we het schattige vliegveldje Kalamata. Met maar twee bagagebanden en één vertrek-/aankomsthalletje past naast het woord schattig ook handig.

De sleutels van de huurauto kunnen op nog geen 50 meter van de bagageband worden opgepikt. Een kilometer of 300 rijden naar verblijf één aan de andere kant van het schiereiland, was ons in het vooruitzicht gesteld. Of de communicatie niet klopte of we simpelweg verkeerd hebben gelezen weet ik niet, maar de uiteindelijke reisduur richting kustdorp Gytheio is maar anderhalf uur.

Onverwacht zijn de tolwegen onderweg, helemaal niet aan gedacht dat die ook in Griekenland liggen. Het zijn echter prima wegen en de prijzen – alweer – schattig. Ergens moeten we 75 cent betalen bijvoorbeeld. Twee dingen vallen op: de kassa’s zijn voor 100 procent door mensen bemand en eerlijk gezegd is er op de tolwegen amper ander verkeer.

Kuit- en bovenbeenspieren trainen

Vakantielocatie één is Mani Luxury Suite in het genoemde Gytheio. Het is even zoeken (geeft niet, een ‘verborgen plek’ was beloofd), want dit nog geen jaar oude complex ligt bovenop een berg. Of flinke heuvel, zo je wilt. Het dorp en de Egeïsche Zee liggen op een minuutje of 20 lopen. Wie een borrel bij het diner wil, moet de huurauto dus laten staan, maar weet dat je dan een flinke training voor je kuit- en bovenbeenspieren tegemoet gaat. De heuvel, zoals zovelen op het zelden vlakke Peleponessos, is zo steil als wat.

De naam zegt het eigelijk al, maar Mani Luxury Suite is prachtig. Eerlijk gezegd hebben we het idee dat het nog spiksplinternieuw is, maar de eigenaar die ons ontvangt met een fles wijn, geeft eerlijk toe dat dat niet het geval is. Het appartement is groot en een verkoelend privézwembad is ingebouwd in het terras. Bijzonder dat je naar de zee tuurt, terwijl je in je eigen luxe waterbak afkoelt.

Lege huizen in Gytheio

Leuk dorp trouwens, dat Gytheio, met tal van restaurantjes en andere horeca aan de zee. Obers lopen er soms in slobberige joggingbroek, dus mocht je zelf een good-old afritsbroek overwegen: je valt niet uit de toon. Wat we ook zien, is dat veel huizen op deze lekkere plek onbewoond zijn. Het is maar een tip…

Je moet in dit deel van Griekenland wel tegen blaffende honden kunnen. Het lijkt of elke bewoner van het schiereiland ‘s nachts een viervoeter in de tuin heeft waken. En blaffen dóen ze, soms de hele nacht lang. Het voelt eerlijk gezegd vooral een beetje sneu voor de dieren. Maar misschien blaffen ze ook wel naar elkaar, omdat er zoveel honden hun geluid de avond en nacht in ‘schallen’.

Vanuit Gytheio is het qua afstand goed te doen naar een wandeltocht naar ‘het zuidelijkste puntje’ van het vasteland van Europa, Kaap Matapan (daarover in een volgend artikel meer plus andere tips, maar leuk is het).

Peloponnesos deel 2

Metro‘s tweede dorp is Methoni, aan de andere kant, de westkant van Peloponnesos. We zijn dan weer in de buurt van het vliegveld en besluiten via de beroemde stad Sparti, oftwel Sparta, te rijden (het nog beroemdere Olympia van de eerste Olympische Spelen ligt ook op Peloponnesos, maar was met de auto iets te ver). Sparta, de plek van de Spartaanse opvoeding, oogt soms serieus oud, maar toch leuk om er even te zijn geweest.

Een tip als je ooit ook zo gaat rijden: ga via ‘de bovenkant’ en pik als lunchplaats Kalo Nero ‘aan zee’ mee. De route is al indrukwekkend, de tonijn- en caesarsalades heerlijk. Brengt ons gelijk op het punt om te zeggen dat je zo’n salade niet even als voorgerecht moet bestellen. Bestel met z’n tweeën gerust één salade en, bijvoorbeeld, een vandaag gevangen en zelf uit te kiezen vis. De Griekse horeca is op dit gebied bijzonder gul en qua prijzen zéér vriendelijk. Wedden dat je met z’n tweetjes vol zit als je de bordjes leeg hebt?

Een beetje uitbuiken kan op de plek van overnachten bij het fort van Methoni. Uiteraard zie je ook weer de zee.

Heuvel op, heuvel af

Het was even flink omrijden, maar dat geeft helemaal niks. We zien in een paar dagen zo behoorlijk veel, je moet dan denken aan afstanden door de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Heuvel op, heuvel af, dat wel. De bergen lijken hier allemaal van steen trouwens, maar zijn toch rijkelijk begroeid. Olijven, citroenen en sinaasappels heb je voor het grijpen en de zee lijkt nooit ver weg. In het oosten zie je de Egeïsche Zee, ten zuiden de Middellandse Zee en in het westen grenst Peloponnesos aan de Ionische Zee.

In appartementencomplex Afentiko Pigadi in het plaatsje Methoni worden we hartelijk ontvangen door Marios. Drukke en luidruchtige Marios beter gezegd, maar zijn enthousiasme is vooral aanstekelijk. We wijzen hem lachend op een bord bij het zwembad – deze keer niet privé – waarop staat je niet luid mag zijn. Met zijn gulle lach: „Ja, regels zijn er. Maar die kunnen ook verbroken worden, toch?” Marios is de baas, maar in twee dagen blijkt hij ook de barman en wat niet eigenlijk? We houden het op Mr. Everything.

‘Peloponnesos upcoming’

Onze Mr. Everything vertelt dat ‘zijn’ gebied en eigenlijk de hele Peloponessos upcoming is. „Natuurlijk zijn de bekende Griekse eilanden hartstikke populair, maar deze regio komt er als vakantiegebied steeds meer aan.” Beetje opschieten dus, als je van de echte rust die Metro ervoer wilt genieten. Marios belooft dat je vanaf zijn adres ‘overal’ binnen het uur naartoe kunt rijden en toch tal van mooie plekken bereiken. Hij heeft gelijk.

Om Afentiko Pigadi met z’n veertien huisjes te bereiken, hebben we wederom met een flinke klim dan wel afdaling (én weer een paar blaffende honden, maar meer schapen met een bel om de wollige nek) te maken. De wandeling naar een restaurant is drie kwartier. Geeft niet, de natuur is prachtig en er is geen toerist te bekennen.

Dat geldt bij de terugreis ook op het zo schattige vliegveld met één paspoortcontroleur. Na wat heerlijke dagen is ook het einde relaxed, want je weet zeker: dat enige vliegtuig dat straks vertrekt, is de jouwe.

Wat Metro betreft: wil je een beetje comfortabele vakantie zoner veel verkeer en weinig andere toeristen? Peloponnesos is dan de tip. Eliza was here biedt deze bestemming nog korte tijd aan, maar heeft ook genoeg andere ‘afgelegen’ en ‘ongerepte’ bestemmingen.

