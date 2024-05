Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Muggen zijn extra vroeg dit jaar, muggenexpert geeft tips tegen de beestjes

Het zal je vast niet ontgaan zijn: de muggen zijn akelig vroeg dit jaar. Waarom eigenlijk? En hoe kun je je wapenen tegen die irritante beestjes?

Muggen zijn misschien wel een van de grootste kwellingen van de zomer, die vervelende bloedzuigers die je uit je slaap houden en ook nog eens zorgen voor jeukende bultjes. Metro spreekt een heuse muggenexpert die uitlegt waarom de beestjes dit jaar zo vroeg zijn én wat je kunt doen om de ‘overlast’ te beperken.

Warme temperaturen zorgen voor meer muggen

Dat je al in het voorjaar de muggen hoort zoemen, ligt niet aan jou. Ze zijn er echt eerder bij, en dat heeft te maken met het huidige klimaat. „De neerslag, stilstaand water en de hoge temperatuur zorgen voor een snelle ontwikkeling van larven”, zegt muggenexpert Bart Knols.

Door de hogere temperatuur overleven meer muggen hun winterslaap. Zij gaan vervolgens eitjes leggen. „Ze gaan minder snel dood, kunnen meer bloed drinken en krijgen meer nakomelingen. Het is eigenlijk een zichzelf versterkend effect”, zegt Knols.

Het is niet zo dat heel Nederland ineens getroffen is door een muggenplaag, nuanceert de muggenexpert. „Het is lokaal heel verschillend. Als er niet te veel stilstaand water in de buurt is, heb je er niet zoveel last van. Maar als je water in de dakgoot of de regenton hebt staan, gaat het mis.”

Tips tegen muggen

Wat kun je zelf doen om die irritante muggen op afstand te houden? Knols adviseert om jezelf te wapenen met vier ‘verdedigingslinies’. „De eerste is om rondom je huis op zoek te gaan naar stilstaand water en dat op te ruimen. Als je water uit bijvoorbeeld een regenton fatsoenlijk opruimt en de buren doen dat ook, dan heb je het probleem al voor een deel onder controle.”

De tweede tip is om stilstaand water in dakgoten aan te pakken. „Pak de dakgoten aan die niet fatsoenlijk afwateren. De dakgoten onder je slaapkamerraam zijn een walhalla voor muggen.”

De derde verdedigingslinie is het aanbrengen van een fysieke barrière tussen jou en de mug, bijvoorbeeld door muggengaas of een hor op het raam te plakken of een klamboe in de slaapkamer, die je tegenwoordig in alle soorten en maten kunt kopen. „Stop de klamboe goed onder je matras. Je ligt eigenlijk in een soort kooi, waar muggen je niet te pakken kunnen krijgen.”

Wees voorzichtig met DEET

„De meeste mensen rennen gelijk naar de apotheek of drogist, maar dat is pas de laatste stap”, zegt Krols. Pas als de eerste drie tips of verdedigingslinies niet voldoende helpen, is het tijd om andere maatregelen te treffen, bijvoorbeeld DEET.

„Ga pas smeren als je ‘s avonds buiten zit”, adviseert hij. Anti-muggensprays werken doorgaans zo’n vier uur door. Er zijn verschillende producten op de markt, waarvan DEET de meest bekende is. Let op de concentratie van het spul, want zo onschuldig is het niet. Kinderen onder de drie jaar mogen het niet gebruiken, omdat het schadelijk is voor de huid. „Twintig procent komt in de bloedbaan terecht.”

Groene alternatieven voor DEET

In diverse wetenschappelijke artikelen komen vermeende effecten naar voren na langdurige gebruik, zegt Knols. Zo lost DEET plastic op, zegt hij. „Als je een plastic fles in je handen houdt na het smeren van DEET, lost de fles op.”

Vanwege de schadelijke effecten adviseert de muggenwetenschapper om te letten op de concentratie DEET, tot maximaal twintig procent. Gelukkig zijn er ook groene alternatieven op de markt, op basis van citronella en eucalyptusolie. „Een goedwerkend product, dat ook bij jonge kinderen kan worden gebruikt. Die kun je gerust smeren.”

Veel troep op de markt

Tenslotte zijn er ook veel dingen die níet werken, zegt Knols. „Lavendel op je kussen leggen, een app op je telefoon met een hoogfrequent geluid om muggen te weren of polsbandjes geïmpregneerd met citronellaolie, er is veel troep op de markt.” Pas daar dus voor op. „Bovendien: de eerste verdedigingslinies, zoals het opruimen van water en het aanpakken van de dakgoten, kosten geen geld. Begin daar dus mee.”

