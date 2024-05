Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Forse kritiek Nicki Minaj op arrestatie Schiphol: ‘Opzet, ik heb zoooooveel videobewijs’

De Amerikaanse rapper Nicki Minaj heeft afgelopen nacht na aankomst in Manchester haar fans bedankt voor alle steun, nadat zij gisteren werd gearresteerd toen ze wilde vertrekken vanaf vliegveld Schiphol. Over haar arrestatie op ‘onze’ luchthaven is de artiest (41) bepaald niet te spreken.

In de bagage van Nicki Minaj zaten softdrugs. Kort voor 22.00 uur werd Minaj vrijgelaten na het betalen van een boete van 350 euro. Haar concert in Groot-Brittannië kon door haar arrestatie niet doorgaan.

Nicki Minaj vermoedt opzet

„Ik ben iets meer dan een uur geleden aangekomen, na 5-6 uur in een gevangeniscel te hebben gezeten”, schrijft Minaj op X even na 02.00 uur (Nederlands tijd) vanuit haar hotel in het Engelse Manchester. Ze stelt in haar bericht dat er in haar ogen opzet in het spel was. Nicki Minaj stelt dat het doel van haar arrestatie zou zijn geweest haar dermate veel vertraging te laten oplopen dat zij niet meer zou kunnen optreden.



Nicki Minaj wacht nu op advocaten en God

Ze stelt dat de concertzaal Co-op Live bereid was om haar concert te laten uitlopen van 23.00 tot 23.30 uur, maar dat zelfs dit uiteindelijk ook geen oplossing bood. „Ze zijn dus geslaagd in hun plan om me vanavond niet op dat podium te laten”, schrijft de rapper. Maar, zo waarschuwt Nicki Minaj: „Ik ben erin geslaagd om tot de kern van alles door te dringen, door alles op te nemen en alles in realtime te posten. Ik heb zooooooooooo veel videobewijs.” Wat dat laatste precies is, is nog niet duidelijk.

Ze biedt haar fans in Manchester in het bericht ook excuses aan voor het niet doorgaan van het concert. Minaj zegt dat ze de verdere afhandeling van de zaken nu overlaat aan haar „advocaten en God”.

‘Drugs van beveiliger’

Volgens de marechaussee werd Nicki Minaj aangehoudenk – die in de berichtgeving ‘een Amerikaanse mevrouw’ werd genoemd – bij de grensbewaking. Ze zou met een privévliegtuig naar Manchester vliegen voor haar optreden.

Op X schreef Minaj onder meer dat haar bagage is ingenomen zonder haar toestemming. „Ze zeiden dat ze wiet hebben gevonden en dat een andere groep mensen hiernaartoe moet komen om de pre-rolls (voorgerolde joints) te wegen.” Verder meldde ze dat haar beveiliger heeft aangegeven dat de drugs van hem zijn. Volgens Minaj is ze eruit gepikt om „te zorgen dat ik te laat kom” en „om mijn tournee te saboteren”. Op Instagram deelde Minaj live hoe ze wordt gearresteerd en om een advocaat vraagt. Vervolgens moet ze in een busje stappen.



They will never show this side of Nicki Minaj on the news. She’s the most caring artist when it comes to her fanbase. Just the sweetest person ever. pic.twitter.com/dc1b5FBv5I — Kaito (@YOUMYSONBISH) May 26, 2024

#Freenicki

Op X is de hashtag Freenicki al een dag trending. Fans namen het direct voor de rapper op en vonden dat zij vast konden stellen dat ‘er niets van klopte’. Volgens velen zou de arrestatie in Amsterdam iets te maken hebben met het feit dat zij onlangs had aangegeven niet achter Joe Biden te staan en niet op hem te zullen stemmen.



Nikki Minaj was arrested in the Netherlands literally a week after she stated that she wouldn’t be voting for Joe Biden. Joe Biden sure does have a habit of arresting people that go against him. How do people not see this?#freenikki pic.twitter.com/svtGvsgWYg — Steve 🇺🇸 (@SteveLovesAmmo) May 25, 2024

