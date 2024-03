Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op verkeersboetewet zwelt aan: ‘Vergelijkbaar met toeslagenaffaire’

Als een verkeersboete op je mat ploft, zou dat een herinnering moeten zijn om je keurig aan de regels te houden. Maar volgens critici bestaat de strenge regelgeving vooral om de schatkist te vullen. De kritiek op de verkeersboetewet zwelt dan ook aan.

In het onlangs verschenen boek De Boetefabriek vergelijkt auteur Merel van Rooy de verkeersboetewet met de toeslagenaffaire.

Kritiek op verkeersboetewet

„Er worden per jaar maar liefst 8,5 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Dat zijn er duizend per uur en levert de Staat elk jaar dik 630 miljoen euro op”, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman in NOS Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1. Volgens haar heeft de Staat er daarom geen belang bij dat Nederlanders zich netjes aan de regels houden.

Borgman stelt dat verkeersboetes peperduur zijn in vergelijking met andere boetes. „Als je een gehandicapte een klap verkoopt, waar die misschien pijn aan overhoudt, maar geen letsel, dan kost dat je 510 euro. Maar als je op een gehandicaptenparkeerplaats gaat staan, dan ben je ongeveer net zoveel kwijt. Dat kost namelijk 490 euro.”

‘Boetes hoog uit financiële nood’

Volgens de politiek verslaggever klagen niet alleen automobilisten dat de boetes niet meer in verhouding zijn. „Dat vinden ook allerlei gezaghebbende instituten, bijvoorbeeld de Raad van State en het Openbaar Ministerie.” Ze vraagt zich af wat het doel is van de hoge boetes. „Demissionair minister Yeşilgöz was daar eerder heel eerlijk over, dat die boetes zo hoog zijn uit financiële nood.”

Borgman vindt ook de snelheid en de stappen waarmee de boetes omhoog gaan als je niet betaalt buitenproportioneel. „Eerst wordt die met de helft verhoogd en daarna komt er nog eens 100 procent bovenop. Dus een bekeuring van 100 euro is na twee keer niet betalen al 250 euro. Als je dan nog niet betaalt of niet kunt betalen, dan komen er echt serieuze maatregelen. Het innemen van het rijbewijs of van de auto of allebei. Daarna kan er beslag gelegd worden op je bankrekening of op je salaris of allebei.”

