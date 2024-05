Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Anne Marie vertelt in het mooiste meisje van de klas over overleden zoontje: ‘Onbezorgdheid in één klap weg’

In Het mooiste meisje van de klas doet Anne Marie uit Wassenaar haar aangrijpende verhaal. De reislustige vrouw leidt samen met haar man een onbezorgd en avontuurlijk leven, als haar pasgeboren zoontje plotseling overlijdt.

Het mooiste meisje van de klas, over ‘de knapste waarop iedereen verliefd was’, heeft vaker een dramatische levenswending.

Anne Marie in Het mooiste meisje van de klas over overleden zoontje

Anne Marie raakt zwanger als zij en haar man Ard de wereld rondreizen in een camper. Ze herinnert het zich als een zorgeloze tijd. „Toen Anne Marie een maand of vijf zwanger was, zijn we naar Ibiza vertrokken. En op een maandagavond is Berend geboren”, vertelt Ard.

Na twee dagen in het ziekenhuis mogen ze met hun pasgeboren zoontje naar huis. Daar staat een nare verrassing te wachten: er is ingebroken. „Werkelijk alles was omgekeerd en leeggehaald. Geld verdwenen, juwelen verdwenen”, blikt Ard terug. Anne Marie: „Ik herinner me dat ik dacht: gelukkig zijn we nog allemaal compleet. Ook de honden, dat waren ook mijn kinderen. Ik was dankbaar dat we er allemaal waren.”

Maar het gaat alsnog verschrikkelijk mis. „Ik wilde Beer naar bed brengen. Hij was best wel onrustig”, herinnert Anne Marie. Ard: „Anne Marie had hem in haar armen en opeens stopte hij met huilen. Hij stopte met alles. Het was meteen heel duidelijk dat het goed mis was.”

‘Arts zei dat hij er niet meer was’

Ze gaan naar het ziekenhuis op Ibiza en geven hem over aan de Eerste Hulp. „Ik kon me nog steeds niet voorstellen dat hij er niet meer zou zijn. Dat komt wel goed, dacht ik. Maar toen zei de arts dat hij er niet meer was. Dat kun je je gewoon niet voorstellen. Ik viel op de grond en ik kon alleen maar ‘nee’ zeggen. Dat heb ik geloof ik wel honderd keer gezegd”, vertelt Anne Marie.

Dat de politie vervolgens hun overleden zoontje meeneemt, maakt het volgens Anne Marie nog traumatischer. „Dat vond ik al helemaal erg. Ik geloof dat ik nog een kwartier met hem samen ben geweest en daarna moest ik hem overgeven.”

Het zet hun leven op zijn kop. „De onbezorgdheid die ik altijd gehad heb, de naïviteit, dat is in één klap weg. Hoe mooi Ibiza ook is, het voelde als een ongelukseiland voor ons. Dat in 24 uur tijd je huis wordt leeggehaald en je dan ook nog je dierbaarste bezit, je kind, verliest. We wilden meteen weg.”

Periode van diep verdriet

Volgens Ard is dat het begin van een periode van diep verdriet geweest. „Het eerste half jaar was het zwaarst voor Anne Marie. Ze had met niemand contact meer en was volledig uit het veld geslagen.”

Anne Marie wil na het overlijden van haar zoon heel graag opnieuw zwanger worden. „Dat werd een beetje een obsessie. Je voelt je heel leeg. We misten gewoon iets. Het zwanger worden lukte niet, dus ik wilde iets gaan doen.”

Zo komt het idee om een riad te kopen in Marrakesh, een traditioneel Marokkaans huis met binnentuin. „Na dat eerste half jaar, toen Anne Marie er weer een beetje bovenop krabbelde, was ik zelf nog depressief”, vertelt Ard. Anne Marie: „Hij sloot zich juist thuis op, terwijl ik graag de drukte in wilde. Nieuwe vrienden maken, lol maken. Ik wilde dat verdriet niet maar niet voelen.” Ard: „Verdriet verandert mensen. Op verschillende manieren. We zijn uit elkaar gegroeid. Daar kun je denk ik ook niets aan doen.”

Ongeplande zwangerschap

Anne Marie ontwikkelt een band met iemand die ze in Marrakesh leert kennen. „De eerste keer dat ik alleen naar Marrakesh vloog, sliep ik in een riad. Daar werkte Moha. Dat was gewoon een heel aardige jongen. In het begin probeerde hij nog een beetje te flirten, maar nadat ik zei dat ik getrouwd was, zijn we gewoon vrienden geworden.”

Uiteindelijk ontstaat daar toch romantiek en ze raakt zwanger. „Dat was niet gepland natuurlijk. Ik vond het vreselijk om het aan Ard te vertellen. Dan verlies je eerst je kind en daarna ook nog je vrouw.” Ard: „Het was voor mij heel pijnlijk dat ze met iemand anders was gegaan en dat ze zwanger was geraakt, en dat ze het wilde houden. Dat deed voor mij de deur dicht. Ik heb haar gevraagd om het weg te halen. Achteraf denk ik niet dat ik dat had moeten doen. Met de geschiedenis van Berend was het voor haar geen keuze.”

Anne Marie: „Moha zag het ook niet zitten, ook vanwege zijn cultuur. Ard kon het me nog wel vergeven, als ik de baby zou weghalen. Het was duidelijk dat ze allebei niet meer verder wilden.” Ze slaat alle goedbedoelde adviezen in de wind en kiest ervoor om het alleen te doen. Bij de echo blijkt het een tweeling te zijn. „Ik besloot ervoor te gaan, in Marrakesh met een hotel dat nog niet af was.”

Uiteindelijk is Moha toch in de picture gebleven. „Ik legde mijn hand op haar buik en ineens veranderde er iets”, vertelt hij. „Iets bijzonders gebeurde.” Van de tweeling haalt slechts eentje het einde van de zwangerschap. Twee jaar later krijgt hij een broertje, Louis.

Je kunt Het Mooiste Meisje van de Klas terugkijken via NPO Start.

