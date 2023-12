Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verkeersboetes fors duurder in 2024: alle nieuwe boetes op een rij

In Nederland ben je op z’n zachtst gezegd behoorlijk de Sjaak als je een verkeersovertreding begaat. De verkeersboetes zijn hier namelijk fors. Maar bereid je voor, want in 2024 worden de prenten nog duurder.

Dat boetes in ons land niet mals zijn, is uiteraard niet zonder reden. Vorig jaar vielen er maar liefst 745 doden in het verkeer, veel meer dan in het jaar daarvoor. Een deel van die verkeersslachtoffers is op het conto te schrijven van appende of beschonken bestuurders. Dat die hard aangepakt moeten worden, is uiteraard een goede zaak.

Alle verkeersboetes met 10 procent verhoogd

Dat neemt niet weg dat ook de boetes voor minimale vergrijpen stevig zijn. Rijd je 10 kilometer per uur te hard, dan kost je dat al gauw zo’n 80 euro. Flitspalen zijn dan ook enorme cashcows, zo harkt de actiefste flitspaal van Nederland ieder jaar miljoenen euro’s binnen.

Door onderhoud aan die flitspalen (en trajectcontroles) ontstond er eerder dit jaar een gat in de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Boetes zijn dan ook niet alleen een strafmiddel, maar ook een inkomstenbron. Om te compenseren voor het tekort, worden de alle verkeersboetes vanaf 1 januari 2024 met 10 procent verhoogd. Oh en de bedragen worden in veel gevallen naar boven afgerond.

Verkeersboete snelheidsovertreding 2024

Hieronder zie je precies hoeveel je moet betalen als je in 2024 gesnapt wordt wanneer je te hard rijdt. De slash onderscheidt verkeersboetes onder normale omstandigheden en tijdens wegwerkzaamheden. Bij een streepje in de tabel is het helemaal fout, dan bepaalt de officier van justitie de straf.

Km/u te hard Binnen bebouwde kom buiten bebouwde kom Snelweg 30-zone 4 km/u € 35 / € 58 € 31 / € 47 € 26 / € 34 € 58 5 km/u € 43 / € 69 € 39 / € 57 € 32 / € 43 € 69 6 km/u € 53 / € 80 € 47 / € 68 € 39 / € 53 € 80 7 km/u € 61 / € 94 € 56 / € 79 € 46 / € 64 € 94 8 km/u € 69 / € 108 € 64 / € 91 € 53 / € 73 € 108 9 km/u € 79 / € 121 € 75 / € 101 € 60 / € 83 € 121 10 km/u € 90 / € 134 € 84 / € 113 € 79 / € 109 € 134 11 km/u € 121 / € 169 € 115 / € 143 € 109 / € 141 € 169 12 km/u € 132 / € 183 € 127 / € 158 € 119 / € 154 € 183 13 km/u € 146 / € 199 € 139 / € 173 € 128 / € 167 € 199 14 km/u € 157 / € 216 € 150 / € 187 € 139 / € 180 € 216 15 km/u € 169 / € 232 € 162 / € 201 € 150 / € 193 € 232 16 km/u € 182 / € 249 € 173 / € 219 € 161 / € 208 € 249 17 km/u € 195 / € 266 € 186 / € 235 € 175 / € 224 € 266 18 km/u € 210 / € 284 € 198 / € 251 € 188 / € 240 € 284 19 km/u € 224 / € 303 € 214 / € 268 € 201 / € 257 € 303 20 km/u € 240 / € 323 € 230 / € 284 € 216 / € 273 € 323 21 km/u € 257 / € 343 € 243 / € 303 € 231 / € 291 € 343 22 km/u € 273 / € 364 € 258 / € 323 € 243 / € 308 € 364 23 km/u € 291 / € 384 € 273 / € 342 € 258 / € 325 € 384 24 km/u € 306 / € 406 € 291 / € 360 € 273 / € 343 € 406 25 km/u € 325 / € 429 € 308 / € 381 € 287 / € 365 € 429 26 km/u € 343 / € 454 € 325 / € 402 € 303 / € 384 € 454 27 km/u € 360 / € 479 € 342 / € 421 € 318 / € 403 € 479 28 km/u € 381 / € 495 € 360 / € 444 € 331 / € 425 € 495 29 km/u € 402 / € 495 € 381 / € 466 € 349 / € 444 € 495 30 km/u € 421 € 401 / € 488 € 368 / € 466 31 km/u – – € 386 / – 32 km/u – – € 403 / – 33 km/u – – € 421 / – 34 km/u – – € 442 / – 35 km/u – – € 461 / – 36 km/u – – € 480 / – 37 km/u – – € 495 / – 38 km/u – – € 495 / – 39 km/u – – € 495 / –

Uiteraard kun je in het verkeer meer fout doen dan enkel te hard rijden. Hieronder volgen de andere verkeersovertredingen die je kunt begaan, met daarbij natuurlijk de bijbehorende verkeersboete in 2024.

Boetebedrag verkeersovertreding 2024

Tja, wie een beetje asociaal rijdt, kan al gauw een paar maandsalarissen inleveren bij het Centraal Justitieel Incassobureau. Het is te hopen dat er volgend jaar niet te veel paarse enveloppen op de mat vallen voor verkeersboetes.

Boetebedrag Overtreding € 120 Rotonde tegen de richting in rijden € 120 Stilstaan op voetpad of fietspad met auto € 120 Afslaan zonder richtingaanwijzer € 120 Binnen vijf meter van kruispunt parkeren € 120 Langs gele doorgetrokken streep parkeren € 120 Dubbel parkeren € 120 In het donker zonder licht rijden binnen bebouwde kom € 120 Onnodig mistverlichting vóór voeren € 120 Niet stoppen voor stopbord € 180 Eén te ver versleten band € 180 In het donker zonder licht rijden buiten bebouwde kom € 180 Rijden met een onleesbaar kentekenbewijs € 180 Rijden zonder APK € 180 Met auto rijden op een voetpad € 180 Stilstaan op kruispunt € 180 Illegaal lichtsignalen geven € 180 Onnodig mistverlichting achter voeren € 180 Eenrichtingsweg verkeerde kant inrijden € 180 Over de busbaan rijden € 300 Niet meewerken aan blaastest of speekseltest € 300 Kruispunt blokkeren € 300 Over verdrijvingsvlak rijden € 300 Niet voorrang verlenen aan rechts € 300 Geen voorrang verlenen aan tram € 300 Onnodig op vluchtstrook stilstaan € 300 Bus of tram inhalen aan de kant waar mensen op dat moment uitstappen € 300 Onnodig geluid veroorzaken € 370 Parkeren op gehandicaptenplaats zonder aanleiding € 360 Te luide uitlaat € 490 Onvoldoende zicht via voor- en zijruiten € 490 Niet goed gezekerde lading

