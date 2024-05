Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lenteweer in aantocht, dit is de voorspelling voor Hemelvaart

Er komt „op-en-top lenteweer” aan. Zowel Hemelvaartsdag zelf als de dagen ervoor lijken droog te verlopen en de zon laat zich regelmatig zien. Donderdag wordt het tussen de 15 en 20 graden.

Eventjes minder last van grillig lenteweer dus. Dat zegt Weeronline.

Het weer tot Hemelsvaartdag

Met name morgen is er veel ruimte voor de zon en kan het 15 tot 19 graden worden. Woensdag is er meer bewolking en kan er nog een spatje regen vallen. Het wordt hierdoor op veel plekken niet veel warmer dan een graad of 15.

Hemelvaartsdag zelf verloopt overwegend droog met een mix van wolken en zon. Aan de kust kan het dan 15 graden worden en lokaal in het zuidoosten kan het kwik tot 20 graden stijgen. „Dat zijn vrij gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar”, zegt de weersite.

Ook na hemelvaart nog aangenaam lenteweer

Ook in de dagen na Hemelvaart is het volgens Weeronline aangenaam lenteweer. Een grotendeels droge week met flink wat ruimte voor de zon ligt dan ook in het verschiet. „Dat is alweer een tijdje geleden en voor veel mensen komt dit als geroepen”, zegt het weerbureau. Ook de temperatuur gaat na Hemelvaartsdag omhoog. In het weekend kan het in bijna het hele land 20 graden of meer worden.

De zon laat zich dus veel zien komende tijd. Daarbij moet gezegd worden dat de zon ook vrij fel schijnt. In het zuiden van het land kan voor het eerst dit jaar zonkracht 6 gehaald worden. Hierbij kan een onbeschermde huid al binnen 15 minuten verbranden. „Insmeren is dus zeker aan te raden”, waarschuwt Weeronline. Tussen 11.00 en 16.00 uur is de zon het felst, maar in het uur daarvoor en daarna kun je ook verbranden. Dat gebeurt dan volgens het weerbureau wel minder snel.

Dit is de verwachting voor de maand mei:

