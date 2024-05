Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pieter Omtzigt over het sorry-briefje van Ronald Plasterk: ‘Zit niet te wachten op ingezonden brief’

Voormalig premierskandidaat Ronald Plasterk verbaasde vorige week vriend en vijand met een sorry-briefje aan het adres van Pieter Omtzigt in De Telegraaf. Wat vond de NSC-leider daar nou eigenlijk zelf van? In Renze ging hij daar gisteravond op in.

PvdA-er Ronald Plasterk, eerder al formateur bij de coalitieonderhandelingen tussen de vier partijen, leek de belangrijkste kandidaat voor het premierschap. Maar er zat nog wel een akkefietje tussen hem en NSC-leider Pieter Omtzigt in de weg.

In de open brief bood Plasterk Omtzigt zijn excuses aan over hun eerdere aanvaring in de formatie. „Sorry Pieter!”, schreef Plasterk in zijn ingezonden brief. De PvdA’er gaf toe dat hij een fout heeft gemaakt door uit de school te klappen over gebeurtenissen achter de schermen van de eerste formatieronde.

Uiteindelijk trok Plasterk zich toch terug als beoogd premier. Niet vanwege Omtzigt, maar door een oude integriteitskwestie rond zijn persoon. Hij zou als wetenschapper ten onrechte het alleenrecht hebben geclaimd op patenten waar hij miljoenen aan verdiende.

Pieter Omtzigt schuift aan bij Renze

Als presentator Renze Klamer over het veelbesproken briefje begint, begraaft Omtzigt zijn hoofd in zijn handen. Het bleek geen verrassing te zijn geweest. „Hij had de dag ervoor gezegd dat hij dat ging doen. Toen zei ik: doe dat nou maar niet. Het was niet helemaal de manier waarop ik het zou willen.”

„Je weet dat als je zo’n briefje plaatst in deze context, dan wordt dat voorpaginanieuws. Daar zat ik niet helemaal op te wachten.” Wel vond Omtzigt dat Plasterk publiekelijk excuses moest maken, nadat hij daar al een paar keer privé had gedaan. „Waarom zeg je dan tegen mij: dat had ik niet moeten doen, terwijl je het in de media lekker door laat lopen? Zo werkt het niet. Dan moet je maar een keer zeggen dat het zo niet bedoeld was. Dat deed hij dan precies dit weekend.”

Hoe Plasterk dit aanpakte, was niet hoe Omtzigt het in gedachten had. „Ik zit niet op een ingezonden brief in De Telegraaf te wachten.” Hoe had Plasterk het dan moeten doen? „Gewoon op een moment dat hij een interview geeft, daarop terugkijkt en zegt: dat had zo niet gemoeten. Hierdoor werd het een soort ding twee dagen lang, waarvan ik dacht: hier gaat het niet om.”

Omtzigt en Plasterk praten het uit

Omtzigt en Plasterk hebben het sindsdien wel uitgepraat. „Hij is naar Twente gekomen en we hebben daar samen met Eddy van Hijum op een mooie plek in het Twentse landschap gegeten. We hebben gesproken over de dingen die nog dwars zitten en hoe het land bestuurd zou moeten worden. Precies de dingen die we als partijleiders de afgelopen maanden te weinig gedaan hebben. Het was een goed gesprek. De conclusie was dat dingen die uitgesproken moesten worden uitgesproken waren en dat er geen obstakels meer waren.”

Er bleek nog een integriteitskwestie te spelen, maar Omtzigt vindt dat dat niet aan hem was. „Ik vind het belangrijk dat dit uitgezocht wordt voordat je minister-president of minister wordt. Elke wethouder wordt doorgelicht, maar de manier waarop ministers worden doorgelicht is veel lichter.”



Of hij het jammer vindt dat Plasterk geen premier wordt? „Ik snap waarom hij het gedaan heeft.” In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is hij niet opgelucht. „We hebben in dit land echt wel een minister-president nodig.”

Je kunt Renze terugkijken via Videoland.

