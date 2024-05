Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vacature! Metro zoekt een freelance Geld & Carrière-redacteur

Houd je van geld, carrière en alles wat daarmee te maken heeft? Denk aan onderwerpen als pensioenen, vermogen, een bore- of een burn-out. Dan is de vacature freelance redacteur Geld & Carrière iets voor jou. Helemaal als je er ook van houdt om in complexe onderwerpen te duiken en deze behapbaar te maken voor onze lezers.

Kijk hieronder wat de baan inhoudt én wat wij jou bieden.

Vacature freelance Geld & Carrière-redacteur

Wat ga je doen?

Je werkt voor de digitale titels van Mediahuis Nederland. Daartoe behoren o.a. Metro, Manners, JM Ouders, Famme en NSMBL. Het is dus belangrijk dat je je tone of voice kunt aanpassen op de verschillende doelgroepen. Voor deze titels maak je artikelen en andere soorten content.

Op een gemiddelde werkdag…

Heb je allerlei ideeën om de mooiste content te maken. Daarnaast interview je verschillende Nederlanders voor wekelijkse rubrieken zoals De Spaarrekening van Metro. Je belt met experts, inspirerende ondernemers of juist de ‘gewone Nederlander’ over hun carrière of geld. Verder duik je bovenop het nieuws over nieuwe belastingregels of aankondigingen over veranderingen omtrent het minimumloon (en weet je deze onderwerpen ook nog sexy te verpakken, zodat niet alleen finance-experts je artikelen willen lezen).

Als Geld en Carrière-redacteur binnen Mediahuis loop je het ene moment met een psycholoog in het bos om te bespreken wat de natuur eigenlijk met een mens doet. Het volgende moment ga je in gesprek met een econoom om uit te pluizen wat het effect van inflatie is op onze portemonnee. Tussendoor bel je met een doodnormale Nederlander om te vragen hoeveel er op zijn haar spaarrekening staat (want wie wil dat nu niet weten?).

Hoe kom je binnen?

Heb je affiniteit met geld & carrière en schrijf jij de sterren van de hemel? Dan gaan we graag met je in gesprek. Het is belangrijk dat je (zo goed als) foutloos schrijft en ervaring hebt met SEO en WordPress.

Dit hebben wij voor jou in huis

Bij ons heb je de mogelijkheid om deels thuis te werken. Daarnaast bieden we bij Mediahuis een inspirerende werkomgeving waar je van harte welkom bent om ook op de redactie aan de slag te gaan. Kortom: wij bieden een veelzijdige functie waar je op allerlei manieren je creativiteit kwijt kunt.

Enthousiast geworden? Stuur dan jouw cv, motivatie (waarom ben jij geschikt en wat voeg je toe?) en een aantal eigen verhalen waar je trots op bent naar Jana Witteman via [email protected]

