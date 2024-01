Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Plasterk noemt onderhandelingen ‘stevig’, vooral over financiën

Vooral op het gebied van financiën gaan de coalitieonderhandelingen er soms „stevig” aan toe, zegt informateur Ronald Plasterk. „Geld is, omdat het raakt aan alles wat je wil, altijd een belangrijk onderwerp.”

Van de partijen aan tafel heeft alleen de VVD zijn verkiezingsprogramma laten doorrekenen. PVV, NSC en BBB deden dat niet, waardoor de gevolgen van hun plannen voor de schatkist ongewis zijn. De VVD hamert ook op bezuinigingen, met name de PVV is daar niet voor.

„Daar moet je het inderdaad over eens worden”, zegt Plasterk na weer een dag onderhandelen met de vier partijen. Dat hoeft nog niet in dit stadium, benadrukt hij. „Maar er moet perspectief zijn op overeenstemming. En juist bij financiën is dat natuurlijk een grote vraag.”

Voortgang

Plasterk vindt dat er wel voortgang zit in de gesprekken, die volgens de opdracht die de Tweede Kamer hem gaf wel op hun einde zouden moeten lopen. Dat het er soms nog hard aan toegaat, vindt hij erbij horen. „Het zou een slecht teken zijn als er níét stevig werd gepraat.”

De informateur wil niet ingaan op twee veelbesproken berichten van Geert Wilders op X afgelopen weekeinde. In het ene zette de PVV-leider zijn onderhandelingspartner Dilan Yeşilgöz van de VVD weg als „zuur” en in het andere zinspeelde hij op nieuwe verkiezingen.

Partijen hebben volgens Plasterk de behoefte om af en toe de onderlinge verschillen te blijven benadrukken. „En daar heb ik alleen maar waardering en respect voor. Want dat moet natuurlijk ook.”

ANP

