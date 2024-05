Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ronald Plasterk wordt toch geen premier, zijn er alternatieve premierskandidaten?

De kogel is door de kerk: Ronald Plasterk trekt zich terug als premierskandidaat in het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. De voormalig PvdA-minister, die als verkenner en informateur meehielp dit kabinet tot stand te brengen, bevestigt op X een bericht met die strekking van De Telegraaf.

Dat Plasterk in beeld was als minister-president was al dagen publiek geheim, maar nog door niemand officieel bevestigd. Zijn kandidatuur stuitte op bezwaren van onder anderen NSC-leider Pieter Omtzigt. Al tijdens de formatie was duidelijk geworden dat de samenwerking tussen die twee moeizaam ging. Afgelopen vrijdag wekte Plasterk veel verbazing met het beruchte ‘sorry-briefje’ aan het adres van Omtzigt, waarmee hij openlijk zijn excuses wilde aanbieden voor hun eerdere aanvaring in de formatie.

Nadat Plasterk in beeld was gekomen als toekomstig premier, speelde bovendien een oude integriteitskwestie rond zijn persoon opnieuw op. Hij zou als wetenschapper ten onrechte het alleenrecht hebben geclaimd op patenten waar hij miljoenen aan verdiende. Een onderzoek daarnaar door de Universiteit van Amsterdam (UvA) loopt nog.

Wilders en Van der Plas reageren op terugtrekking Plasterk

„Er zijn de laatste tijd berichten verschenen waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken en die belemmerend zouden werken voor mijn eventuele functioneren als minister-president, ook al zijn ze onjuist”, schrijft Plasterk in een verklaring in handen van De Telegraaf. Hij laat op X weten aan die verklaring nu niets te willen toevoegen.

Plasterk houdt vol „volledig integer” te zijn en zegt bereid te zijn geweest dat ook te laten toetsen. „De gedane beschuldigingen zijn in essentie onwaar en voor het overige futiel.”



PVV-leider Geert Wilders laat weten „heel veel respect” te hebben voor zijn afgehaakte premierskandidaat. „Je verdient dit niet, maar ik begrijp je besluit.” Ook Van der Plas heeft via X gereageerd. „Ronald Plasterk trekt zich terug als kandidaat voor premierschap. Erg jammer! Ik wens Ronald sterkte en vind het verschrikkelijk dat hij zonder proces of uitkomsten van onderzoeken als persoon voor het leven is beschadigd.” De andere twee coalitiepartners hebben nog niet van zich laten horen.

Er zing en op dit moment geen andere namen rond in Den Haag. Informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol hebben nadrukkelijk gezegd dat het uitgesloten is dat een van hen premierskandidaat wordt. Van Zwol is voorgedragen als formateur en gaat een nieuw kabinet samenstellen, maar wordt dus geen premier, zoals wel gebruikelijk is voor een formateur.

Namen die eerder in de wandelgangen klonken waren onder meer Johan Remkes, Paul de Krom, Edith Schippers en Fred Teeven (VVD), Mona Keijzer (BBB), oud-Leefbaar Rotterdam-wethouder Marco Pastors, Hans Hillen (CDA), Kees van der Staaij, (SGP), en Kim Putters (PvdA).

Politiek commentator Hans van Soest zei vorige week in Goedemorgen Nederland op NPO 1 dat ook MKB-voorzitter Jacco Vonhof een van de namen is die valt. „Hij is in staat om bruggen te bouwen, kent de procedures in Den Haag en weet hoe de hazen lopen.”

