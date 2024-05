Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbazing om Sorry-briefje Ronald Plasterk in de krant: ‘Onbeschaamd, alles voor pluche premier’

Een beoogd kandidaat voor de functie van premier, die een sorry-briefje in de krant plaatst? Dat kan in Nederland. Het gebeurde vanmorgen in De Telegraaf, van Ronald Plasterk aan het adres van Pieter Omtzigt. Op X regent het reacties en het korte schrijven wordt ongetwijfeld het gesprek van de dag.

Gisteren werd bekend wat de plannen van het kabinet PVV, VVD, NSC en BBB voor ons land zijn. Daar is voor de camera’s en in de Tweede Kamer al van alles over gezegd. Een volgende stap: wie wordt premier? PvdA-er Ronald Plasterk, eerder al formateur bij de coalitieonderhandelingen tussen de vier partijen, lijkt de belangrijkste kandidaat. Al zat of zit een akkefietje tussen hem en NSC-leider Pieter Omtzigt in de weg.

Sorry-briefje Plasterk in de krant

In een open brief, zeg maar briefje, in De Telegraaf biedt Ronald Plasterk Omtzigt zijn excuses aan over hun eerdere aanvaring in de formatie. „Sorry Pieter!”, schrijft Plasterk in zijn ingezonden brief. De PvdA’er geeft toe dat hij een fout heeft gemaakt door uit de school te klappen over gebeurtenissen achter de schermen van de eerste formatieronde. „Ik had dat niet moeten doen.”

Het ging er toen om dat Plasterk de Tweede Kamer vertelde dat Omtzigt zijn dienstauto had gebruikt, op de avond dat die uit de onderhandelingen vertrok om in een hotel met journalisten in gesprek te gaan. Pieter Omtzigt was daar niet van gediend. Nu schrijft Plasterk, die ook persoonlijk zijn excuses zegt te hebben gemaakt: „Het was onnodig en misplaatst.”

Het briefje van Plasterk is in De Telegraaf links onderaan weggestopt op pagina 16. Omdat hij zo opvallend is, is een uitsnede ook op de voorpagina te zien en het schrijven van de mogelijke premier ‘opening krant in koeienletters’.

Voordracht Plasterk of iemand anders volgt later

De naam van Plasterk zingt al dagen rond op het Binnenhof als premierskandidaat van PVV-leider Geert Wilders. Ingewijden hebben bevestigd dat het om Plasterk gaat, maar officieel zegt niemand er iets over. Wilders zegt op een later moment met de voordracht te komen. Na de presentatie van het akkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB is oud-informateur Richard van Zwol voorgedragen als formateur. Hij gaat een nieuw kabinet samenstellen, maar wordt geen premier, zoals wel gebruikelijk is voor een formateur.

De publieke spijtbetuiging komt een dag nadat het NRC gisteren had gemeld dat de voordracht van Plasterk als kandidaat-premier is vertraagd door twijfel bij Pieter Omtzigt. Dat komt naast de boosheid over de dienstauto ook door een onderzoek van het Amsterdam UMC naar de handelwijze van Plasterk bij patentaanvragen voor een kankertherapie. Dat onthulde genoemde krant eerder. Plasterk is van huis uit biomedisch wetenschapper en vergaarde het alleenrecht op de patenten waardoor hij miljonair werd.

Reacties op het Sorry-briefje

Pieter Omtzigt heeft nog niet gereageerd op het bericht uit het NRC en op de excuses in De Telegraaf. Op platform X raakt met ondertussen al niet uitgesproken. ‘Sorry Pieter’ is trending en iedereen lijkt er iets over te moeten zeggen. Vanuit politiek Den Haag blijft het op het moment van schrijven qua reacties nog wel stil. Maar verder? Vooral verbazing.

„Wat is dit voor een beschamend toneelstukje?”, vraagt Norbert Dikkeboom, de man die bekend werd van de massa-aangifte tegen Willem Engel, zich af. NVJ-bestuurslid Kim van Keken komt tot het woord ‘hemeltjelief’ en stelt: „Een ingezonden brief, alleen om premier te willen worden. Als er ook maar iets van oprechtheid in zou zitten, zou je zo’n brief nooit zo openlijk sturen.” Van Keken vraagt zich in een andere tweet ook nog af of Plasterk de brief wel écht zelf heeft gestuurd.



Beetje overdreven om “sorry Pieter” te zeggen. Bel die man gewoon. pic.twitter.com/Y0b5OpZ503 — Beach Roy ☀️🏖🌊 🤙🏼🏄‍♂️ (@Beach_Roy33) May 17, 2024

Eerste keer in de geschiedenis

‘Doorzichtig’ klinkt ook over het briefje, net als ‘schaamteloos gedreven door blinde ambitie’ en ‘deerniswekkend’. Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de universiteit in Leiden: „Volgens mij is het de eerste keer in onze geschiedenis dat iemand openbaar en schriftelijk naar het ambt van premier solliciteert.” X-er Thijs: „Ik dacht dat ik een bericht van De Speld aan het lezen was. Maar nee, deze poppenkast gaat ons land leiden.”

‘Alles voor het pluche van premier’, klinkt ook regelmatig. Voormalig politiewoordvoerder Klaas Wilting bijvoorbeeld: „De glans is voor mij wel van Plasterk af. Alles voor het pluche.” Charlie: „Wanneer je weel heel graag op het pluche wil zitten…”

Ene Eric: „Wat een gênante kinderlijke vertoning, we gaan wat meemaken in dit circus.” Schrijver Johan Fretz kan alleen maar melden: „Hahahahahahahahahahahahaha!” „Wat is dit voor verdrietigmakend schoolpleingeleuter?”, vraagt Jippeke zich af. „Niemand neemt dit hopelijk serieus toch?”

Naar reacties met de strekking ‘goed briefje, netjes gedaan’ is het voorlopig heel hard zoeken.

