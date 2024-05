Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Oranjezomer-tafel geschokt door verhaal: ‘Moet helemaal bijkomen’

Over smaak en kunst valt niet te twisten, zegt men vaak. Soms komt er uit de hoge hoed van een kunstenaar dan ook weleens iets geks, maar ach, het is kunst, dus alles kan. Oud-schaatser Ben van der Burg schoof bij De Oranjezomer aan met een opvallend verhaal over kunstenaar Marina Abramović.

Mocht je haar niet kennen: zij is een grote naam in de performance art en kreeg wereldwijde bekendheid toen ze in het Museum of Modern Art in New York aan een tafel zat en bezoekers tegenover haar mochten plaatsnemen om elkaar in de ogen te staren. Het zou iets spiritueels moeten losmaken. Ook haar ex-man, die ze al jaren niet had gesproken, kwam langs. Er waren tranen, maar er werd niet gesproken. Het fragment van die ontmoeting was zelfs op het NOS Journaal te zien.

Gisteren was Goedele Liekens overigens ook te gast bij De Oranjezomer, waar zij uitleg gaf over een nieuwe sekstrend onder Gen Z: ‘het knietje’.

‘Schokkend verhaal’ bij De Oranjezomer

Ben van der Burg was bij het Stedelijk Museum langsgegaan toen Abramović daar performance art deed. „Ik vind het Stedelijk trouwens zo’n slecht museum”, merkt hij nog even op. „Het gebouw is mooi hè, zo’n boot, maar wat ze altijd daar neerzetten…” Afijn: hij was bij Abramović. „Maar”, begint hij zijn ‘schokkende verhaal’, volgens de De Oranjezomer-tafel, „ik was best wel geschokt. Bij de ingang staat er een man, naakt, zonder kleding, zo”, hij staat op met zijn armen langs zijn lichaam, een kwartslag gedraaid. „En er staat een vrouw, zonder kleding, tegenover hem. Daar móest je langs lopen.”

Maar door deze bijzondere deurpost paste je niet op de normale manier, vertelt de oud-schaatser, je moest zelf ook een kwartslag draaien, zodat je bijna zelf deel uitmaakt van het naakte duo. Van der Burg: „En dan heb ik nog de neiging om bij die man even ‘tik’ te doen en bij die vrouw ‘ping ping’, maar dat kun je niet maken.” In de studio zien de aanwezigen een foto van hoe het eruitziet, en ja hoor, de mensen die de ruimte binnenkomen, moeten zich echt langs de twee naakte mensen persen.

„Het is toch ongelooflijk dat je daar naartoe gaat en je zo opgelaten voelt? De bedoeling is, dat vind ik ook altijd zo lastig, je gender en je seksualiteit met elkaar verbinden en dan raak ik al van slag…”, vertelt Van den Burg. „Tot wanneer is deze expositie?”, wil Jack van Gelder wel graag weten. Presentatrice Hélène Hendriks merkt op dat ze „helemaal moet bijkomen” van het bijzondere verhaal.

Het volledige verhaal en de reacties daarop kijk je hier terug:

Vorige Volgende

Reacties