Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wanneer geeft het KNMI een weeralarm af?

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor vanavond. Ze verwachten plaatselijk veel regen, met wateroverlast tot gevolg. Maar wat zijn de criteria voor die weeralarmen?

Het weeralarm van vandaag geldt voor acht provincies. Daar staan Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel niet tussen. Per provincie toetst het KNMI namelijk of er een weeralarm van kracht is. Code geel wordt het vaakst gebruikt om mensen te waarschuwen.

Het KNMI waarschuwt wanneer het weer risico’s met zich meebrengt. „Door tijdig te waarschuwen kunnen mensen zich voorbereiden op gevaarlijk weer, waardoor de kans op schade en letsel beperkt wordt”, leggen ze uit. Onder meer regen, gladheid, sneeuw, onweer, windstoten en extreem hoge of lage temperaturen kunnen reden zijn voor een weeralarm.

Wanneer is het code geel of oranje?

Het KNMI geeft altijd een weercode, aan de hand van een kleur. Als er niks aan de hand is, hebben we te maken met code groen. De andere codes worden gegeven wanneer ze met minimaal 60 procent zekerheid kunnen zeggen dat het verwachte weerbeeld optreedt. Code geel geven ze maximaal 48 uur van tevoren uit, code oranje 24 uur van tevoren en code rood 12 uur van tevoren.

Code geel wordt bijvoorbeeld afgegeven als er meer dan 50 millimeter regen valt binnen 24 uur of wanneer er windstoten van meer dan 75 kilometer per uur gemeten worden. In de zomer en winter is er soms een weeralarm van kracht vanwege de temperaturen. Dit gebeurt bij temperaturen boven de 35 graden of onder de -15 graden.

Als er meer dan 75 millimeter regen in 24 uur valt, verandert het weeralarm naar code oranje. Dat kan ook gebeuren wanneer er windstoten gemeten worden, harder dan 100 kilometer per uur.

Wat is code rood?

Code rood is het zwaarste weeralarm. Deze wordt alleen na goed overleg afgegeven. Dit doet het instituut „als er een kans bestaat dat extreem weer een grote impact heeft op de samenleving. Dat gebeurt op basis van een impactanalyse waar diverse overheids- en brancheorganisaties bij betrokken zijn.”

Vorige Volgende

Reacties