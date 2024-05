Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer nepwebshops in Nederland: hoe herken je ze en wat moet je doen als je opgelicht bent?

Er zijn steeds meer gevallen van webwinkelfraude in Nederland. Brancheorganisatie Thuiswinkel.org ziet dat er steeds meer nepwebshops zijn. Maar hoe herken je nepwebshops? En wat moet je doen als je opgelicht bent?

Het AD heeft de cijfers van de brancheorganisatie geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de politie bijna 33.000 meldingen van fraude kreeg in het eerste kwartaal van dit jaar. Het gaat niet alleen om fraude via webwinkels, maar ook op platforms zoals Marktplaats.

Marlene ten Ham is de directeur van de brancheorganisatie. Zij ziet „vooral websites met een .com-adres die de logo’s en namen van bekende webshops misbruiken”, vertelt ze aan de krant. Wie opgelicht wordt, is gemiddeld 350 euro kwijt. Dat is ruim 20 procent meer dan vorig jaar.

Hoe herken je een nepwebshop?

Volgens de Consumentenbond is het soms best lastig om een nepwebshop te herkennen. „Om de websites zo echt mogelijk te laten lijken, gebruiken de criminelen trucs en valse zekerheden. Zoals logo’s en namen van bekende partijen, nep-keurmerken en betalen via iDeal.” Veel slachtoffers vallen via advertenties op social media in de handen van de oplichters.

De Consumentenbond adviseert om onderzoek te doen voordat je een aankoop doet. Zoek altijd reviews op van de webshop en laat je niet verleiden door advertenties op social media. Je kunt ook checken of de verkoper ‘echt’ is door de gegevens te checken op de website van de politie. Ook moet je altijd voorzichtig zijn met buitenlandse webwinkels.

Wat moet je doen als je opgelicht bent?

Maar wat als dit advies te laat komt en je bent al opgelicht? Het advies is dan altijd om aangifte te doen. „De kans dat de politie de daders pakt is klein. Maar alleen bij aangifte kan de politie de website uit de lucht laten halen om toekomstige oplichting te voorkomen”, legt de Consumentenbond uit.

Als je je geld overgeboekt hebt naar een Nederlandse rekening, kun je de gegevens van de oplichter opvragen bij de bank. „Dan kun je tegen deze persoon een civiele procedure starten, of daar in ieder geval mee dreigen.” Wanneer je hebt betaald met je creditcard of Paypal, kun je vragen om je geld terug te storten. En een melding van fraude doen bij het betaalsysteem.

Soms blijft het niet bij het oplichten via de nepwebshop. Wanneer je met creditcard hebt betaald, kan het zijn dat ze je creditcardgegevens misbruiken. Hiermee kunnen ze op jouw kosten dingen aanschaffen. Blijf dus, nadat je bent opgelicht, goed je afschrijvingen in de gaten houden.

‘Maak 1 cent over naar de oplichter’

De Consumentenbond geeft nog een vrij opvallende tip. „Een andere creatieve oplossing om je geld terug te vragen is elke dag 1 cent overmaken met de mededeling ’Je bent een oplichter. Stort mij die [het bedrag] terug die je hebt gestolen.’ Doe dit in de taal van de fraudeur als het om een buitenlands banknummer gaat. Sommige gedupeerden melden dat dit effectief was.”

Laat je niet al te veel afschrikken, want in veel gevallen gaat een online aankoop gewoon goed. Marktplaats vierde afgelopen week haar 25ste verjaardag. Jaarlijks krijgen 19 miljoen producten via die website een nieuw thuis, schreef Metro eerder.

