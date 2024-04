Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met déze truc proberen inbrekers ons steeds vaker te slim af te zijn

Inbraak is van alle tijden, maar inbrekers zijn innovatief. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Independer, op basis van politiedata van de afgelopen 5 jaar. Met deze specifieke truc proberen inbrekers je slim af te zijn (en zo voorkom je dat jij erin trapt).

Daarnaast zijn ook niet alle dagen en plaatsen even populair onder inbrekers. Op deze dagen slaan inbrekers namelijk het vaakst hun slag. Goed om juist die dagen even extra alert te zijn.

Populaire inbraaktruc

Inbrekers maakten in de afgelopen 5 jaar steeds vaker gebruik van zogenoemde ‘babbeltrucs’, blijkt uit de analyse van onafhankelijk vergelijkingsplatform Independer. In de praktijk wordt die truc op allerlei manieren toegepast: de inbreker doet zich voor als waterleidingmonteur of medewerker van een energiemaatschappij. Zo’n 80 procent van de slachtsoffers van deze vorm van inbraak is 55 jaar of ouder.

Zodra de inbreker binnen is, kan diegene zijn slag slaan en waardevolle spullen meenemen. En alsof het nog niet erg genoeg is om op deze manier slachtoffer te worden van een inbraak, volgt er daarna nóg een probleem.

De schadeclaim

Omdat je als bewoner zelf iemand hebt binnengelaten, is er geen sprake van braakschade. Wil je vervolgens de verzekering inschakelen om je financiële schade van de gemaakte buit te vergoeden, wordt dat ingewikkeld. „Verzekeraars vereisen vaak braaksporen of hanteren een braaksporenclausule. Er wordt ook nagegaan welke maatregelen je hebt genomen om inbraak en diefstal te voorkomen”, legt Michel Ypma uit, expert woonverzekeringen bij Independer.

Op zich een logische en heldere gang van zaken, maar met deze manier van inbraak wordt het lastig om een inbraakclaim op deze manier te beoordelen. In 2023 werden er landelijk 4072 aangiftes gedaan van verschillende vormen van babbeltrucs. De werkelijke cijfers van het aantal babbeltrucs liggen waarschijnlijk hoger. Niet iedereen doet namelijk aangifte – bijvoorbeeld uit angst, of schaamte, stelt de politie. De aangifte is ook belangrijk voor je verzekering. Zonder aangifte kun je geen claim indienen.

Wees de babbeltruc slim af

Om te voorkomen dat je in de babbeltruc trapt, kun je een aantal dingen doen, stellen de politie en de verzekeringsexpert. Zo kun je veiligheidsmaatregelen treffen waarmee je de deur bijvoorbeeld op een kier kunt opendoen, denk aan een deurketting. Daarnaast is het goed om deze trucs te bespreken met bijvoorbeeld kwetsbare ouderen in je omgeving. Medewerkers van bedrijven komen nooit onaangekondigd. Daarnaast kun je altijd vragen om een legitimatie.

