Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vanaf welk bedrag moet je belasting betalen over je spaargeld?

Je ouders hebben je vroeger waarschijnlijk geleerd dat sparen goed is en je vooral een appeltje voor de dorst moet bewaren. Maar je betaalt ook belasting over je spaargeld. Dat voelt misschien gek, omdat je ook inkomstenbelasting betaalt. Maar vanaf welk bedrag betaal je nu eigenlijk belasting over je spaargeld?

Je hoeft namelijk niet élk bedrag aan spaargeld op te geven bij de Belastingdienst, bij je belastingaangifte (dit is wanneer je je geld terugkrijgt). Toch is er een grens waarboven je je spaargeld echt moet aangeven bij de Belastingdienst én waarover je dus belasting betaalt.

Wanneer betaal je belasting over je spaargeld?

De Belastingdienst legt het simpel uit aan de hand van een tabel. Hieronder zie je de bedragen waarvanaf je belasting over je spaargeld betaalt:

Jaar Tot dit bedrag betaal je geen belasting (zonder fiscale partner) Tot dit bedrag betaal je geen belasting (met fiscale partner) 2024 57.000 114.000 2023 57.000 114.000

Alles onder de bedragen die hierboven staan, is je heffingsvrij vermogen. Heffingsvrij omdat de Belastingdienst er geen belasting over heft. Benieuwd vanaf welk bedrag je erfbelasting moet betalen? Dat vertelde Metro je eerder. Hoeveel belasting je precies betaalt over je spaargeld, ligt dan weer aan waar het vermogen uit komt. Over bank- en spaartegoeden en contant geld is dat bijvoorbeeld 0,92 procent, over beleggingen en andere bezittingen 6,17 procent.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Wat is een fiscaal partner en wanneer ben je dat?

Zoals je ziet, zit er een best verschil tussen de bedragen die je met en zonder een partner belastingvrij mag sparen. Maar wat is een fiscaal partner precies en wanneer ben of heb je dat? Als je fiscale partners bent, kun je samen aangifte inkomstenbelasting doen en mag je bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen. Bijvoorbeeld bij het spaargeld: het is niet zo dat jullie allebei maximaal 57.000 euro heffingsvrij mogen sparen, het kan ook zo zijn dat de één 80.000 euro spaart en de ander maximaal 34.000 euro. Zolang je samen maar niet boven de 114.000 euro uitkomt.

Fiscaal partners ben je niet zomaar. In o.a. deze gevallen is dat wel zo:

Jullie zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap;

Jullie hebben samen een kind (of één van jullie heeft een kind van de ander erkend) en jullie staan op hetzelfde adres ingeschreven;

Jullie hebben samen een woning gekocht en wonen daar allebei in;

Jullie zijn bij een penisoenfonds aangemeld als pensioenpartners;

Er zijn meer situaties waarin je fiscaal partners bent, en allerlei regels en uitzonderingen die in dat geval gelden. Je leest meer over fiscaal partnerschap op de website van de Belastingdienst.

Reacties