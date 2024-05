Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

130 op de snelweg: ben je dan sneller op je bestemming?

Het nieuwe kabinet wil gas geven op de snelweg. Als het aan PVV, VVD, NSC en BBB ligt, rijden we straks weer 130 kilometer per uur, daar waar het kan. Betekent dit dat je sneller op de plaats van bestemming aankomt? Metro vraagt het aan verkeersexpert Ruben Loendersloot.

Het plan om weer 130 kilometer per uur te gaan rijden, werd vorige week gepresenteerd in het coalitieakkoord van de formerende partijen. Wanneer (en of) het ingaat is nog niet bekend. Er is namelijk een mogelijkheid dat het plan tegengehouden wordt in verband met de stikstofuitstoot.

Ben je eerder op je bestemming als je harder rijdt?

Loendersloot is „er zelf ook voorstander van om lekker door te rijden.” Maar heel veel effect heeft niet. „Als je een redelijk lege snelweg hebt en een lange afstand moet afleggen, scheelt het iets, maar niet veel. Het gaat er dus echt niet voor zorgen dat je veel eerder op je werk bent.” De gemiddelde reistijd tussen huis en werk duurde in 2023 gemiddeld 32 minuten, schreef Metro eerder.

Je moet een flinke afstand rijden, wil je echt tijdwinst boeken. „Als je van Groningen naar Middelburg rijdt, midden in de nacht, kan het een kwartier schelen. Maar dan mag je al 130, dus wat dat betreft gaat er niks veranderen. Als je midden in de nacht van Deventer naar Amersfoort rijdt, heb je misschien 1 of 2 minuten tijdwinst, weinig dus. ”

‘130 op de snelweg lukt op veel plekken niet’

Harder rijden heeft volgens Loendersloot wel effect op je gemoedstoestand. „Het gevoel dat je lekker doorrijdt is fijn. Alleen er zijn in Nederland niet zoveel wegen waarop dat daadwerkelijk kan, zelfs buiten de spits niet.” Het aanpassen van de maximumsnelheid „werkt dus voor het gevoel en ze doen het uiteraard voor de kiezer”.

Nederland is een vol land, waar we veel bumper aan bumper staan. „Stel we zouden in een land als Zweden wonen, dan is de discussie veel relevanter. Omdat het daar heel erg leeg is, krijg je veel vaker de kans om lekker door te rijden.”

Maar wat is dan de ideale snelheid? „De optimale capaciteit van onze snelwegen ligt bij 90 kilometer per uur. Dat zorgt ervoor dat het allemaal beter doorrijdt”, legt de verkeersexpert aan Metro uit. Maar het helpt ook om niet al te veel verwarring te zaaien. „Dat heb je nu wel, met zoveel verschillende borden en snelheden. Je ziet nu dat mensen standaard 100 rijden, terwijl ze op een later tijdstip 120 mogen rijden. Dat houdt de boel op. En dat ga je ook krijgen wanneer het overdag weer 130 kilometer per uur wordt.”

Harder rijden is gevaarlijker

Veilig Verkeer Nederland is eveneens niet zo enthousiast over het plan. Ze denken dat het een negatieve impact zal hebben op de verkeersveiligheid. „Een hogere rijsnelheid leidt bij een botsing tot een grotere impact. De kans op ernstig letsel neemt daardoor toe. Bovendien is de remweg langer en hebben mensen minder tijd om snel te reageren bij 130 kilometer per uur, waardoor de kans op een ongeval toeneemt.”

