Lale Gül over tweede boek bij Sophie & Jeroen: moeder sloeg haar met schoen in de nek

Ik Ga Leven, heette het eerste boek van Lale Gül drie jaar geleden. In zekere zin was dat voor de Turks-Nederlandse schrijfster ook zo, maar wat kreeg zij veel (ellende) over zich heen. Nu is zij na lang twijfelen terug met haar tweede: Ik Ben Vrij. Lale Gül schoof daarom gisteravond aan in talkshow Sophie & Jeroen.

De in een streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West geboren Lale Gül (26) bracht haar autobiografische Ik Ga Leven uit in februari 2021. Dat had nogal wat voeten in aarde. Ze werd geprezen, ze won prijzen en ze werd door Elsevier uitgeroepen tot Nederlander van het Jaar, maar haar openheid had ook een keerzijde. Uit extremistisch islamitische hoek werd Lale Gül ernstig bedreigd. Thuis wonen was na enige tijd geen optie meer en ze moest worden beveiligd. Een 19-jarige bedreiger werd veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en ‘intensieve begeleiding’.

Lale Gül raadde af van wat zij zelf met overtuiging had gedaan

Bij Op1 zei de schrijfster eerder over het schrijven over de islam: „Ik zou het echt niemand aanraden. Ik weet niet of ik dat zelf nog een keer zou doen. In ieder geval milder.” Het is er nu na lang wikken en wegen toch van gekomen. Ik Ben Vrij heet het tweede boek, over wat er na haar debuut allemaal is gebeurd. En de hoge prijs die zij door het hanteren van de pen en haar openheid heeft moeten betalen.



In haar autobiografische debuutroman ‘Ik Ga Leven’ beschrijft Lale Gül hoe het was om op te groeien in een streng-religieus islamitisch gezien. Nu, drie jaar later, heeft ze een nieuw boek geschreven over wat er na de verschijning van haar eerste boek allemaal gebeurd is.… pic.twitter.com/MAoXZcA378 — Sophie & Jeroen (@sophieenjeroen) May 14, 2024

Tegen presentator Jeroen Pauw zegt Lale Gül terugkijkend in Sophie & Jeroen: „Ik wist wel dat mensen boos gingen worden, maar ik wist alleen niet hoe boos. Ik zag thuis mensen, familieleden en ook mijn ouders, die blind van woede waren. Die werden ook fysiek, helaas. Dat heb ik nu uitgebreid beschreven in mijn boek.”

‘Wie ben jij, wie heeft jou zo opgevoed?’

Jeroen Pauw leest een stukje voor: „’Kom hier, jij eerloos wezen’, schreeuwt jouw moeder vanaf de overkant van de straat. ‘Terwijl ik langzaam dichterbij kom, snelt ze naar me toe. Ze trekt haar rechterschoen uit om die als wapen tegen me te gebruiken. ‘Wie ben jij, wie heeft jou zo opgevoed?’, krijst ze door de straat, terwijl de platte zool van haar schoen om mijn nek terechtkomt. Op mijn armen, op mijn schouders, op mijn hoofd. Ik bescherm mijn hoofd met beide armen. Ondertussen schopt ze tegen mijn schenen’.”

„Kun je uitleggen aan ons waar die echte agressie nou vandaan komt?”, vraagt Pauw. Lale Gül: „Ik denk dat dat het voornaamste verschil is. Ik spreek heel veel schrijvers uit de christelijke gemeenschap, die daarmee gebroken hebben. Het voornaamste verschil tussen mij en die schrijvers, is dat zij niet bedreigd werden met de dood, met geweld of dat ze beveiliging nodig hadden voor elk optreden. Ik heb dat wel. Hetzelfde met mijn familie, ja… ik denk dat de islamitische gemeenschap minder gewend is aan kritiek. En dan misschien sneller heetgebakerd is. Ik weet het niet, maar ze worden sneller blind van woede.”

Lale Gül wilde niet capituleren

Lale Gül geeft tegen Jeroen Pauw toe dat ze voor een eventueel tweede boek ook had kunnen passen. Dan had ze „niet weer al dat gezeik.” Toen ging ze overstag: „Anders capituleer ik.” In de Telegraaf legt Lale Gül het vanmorgen ook uit, waarbij ze ook vertelt dat zij bespuugd werd in de tram: „Nu begint het gezeik opnieuw. Maar ik krijg nog steeds dagelijks mailtjes van mensen die zeggen wat ik voor hen beteken. Mensen die zich los willen maken van een religie, een huwelijk of werkgever, maar het moeilijk vinden om de knoop door te hakken.” Lale Gül voelt zich bovendien schatplichtig aan al haar lezers die zich bleven afvragen hoe het nu met haar gaat.

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken via NPO Start.

