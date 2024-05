Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geert Wilders spreekt van een historische dag als vorming kabinet lukt

Als het woensdag lukt om het definitief eens te worden over de vorming van een kabinet met de PVV is dat een „historische dag”, zei Geert Wilders kort voor nieuw overleg met de informateurs. Volgens hem moeten alleen nog de puntjes op de i worden gezet.

PVV, VVD, NSC en BBB werden het rond middernacht eens over de financiën. Dat was een groot struikelblok. Alle partijleiders toonden zich daarna positief over een akkoord. Als het lukt ligt er een „mooi resultaat”, zei Wilders.

Hij wilde nog niet ingaan op de vraag wie premier wordt van het ‘programkabinet’. De naam van oud-minister Ronald Plasterk zingt veel rond. „We zullen het allemaal zien”, wilde de PVV-voorman alleen kwijt.

Caroline van der Plas prijst Wilders

Pieter Omtzigt (NSC) wilde voor aanvang van de gesprekken niet bevestigen of Ronald Plasterk inderdaad de beoogde premierskandidaat is, zoals RTL gisteren als eerste meldde op basis van anonieme bronnen. „Ik heb het formeel nog niet gehoord”, zei hij. „Nou heb ik wel een heel klein vermoeden na al jullie uitzendingen, maar we gaan het binnen horen.”

BBB-leider Caroline van der Plas prees de opstelling van de PVV-leider. „Ik vind dat iemand die zich zo professioneel heeft opgesteld zoals Geert Wilders heeft gedaan tijdens de hele formatie, (…) dat je daar credits aan mag geven.”

Spanningen door X

In het openbaar liepen de spanningen meermaals op omdat Wilders zijn gesprekspartners via het sociaal medium X de maat nam. „Hier binnen, wat wij hebben gedaan, aan tafel, daar gaat het om”, vindt Van der Plas evenwel.

Als de vier partijen een akkoord bereiken moet het aan de fracties worden voorgelegd. Daarna komen de vier partijleiders en de informateurs nog een keer samen en daarna wordt het eindverslag aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

ANP

