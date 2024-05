Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Albert Verlinde zegt details over incident Joost Klein te weten: ‘Ze schrok zich wild en was totaal overstuur’

Dagen na dato is de Joost Klein-gate nog steeds gretig gespreksvoer. Want wat is er vorige week nou precies gebeurd in Malmö? Albert Verlinde beweerde gisteravond aan tafel bij de mannen van Vandaag Inside meer te weten over het incident.

Het was een nogal tumultueuze editie van het Eurovisie Songfestival dit jaar. Na een aanklacht tegen Klein wegens vermeende bedreiging, werd de Europapa-artiest door organisator European Broadcasting Union (EBU) gediskwalificeerd.

Albert Verlinde bij Vandaag Inside over Joost Klein

Verlinde vertelt in de talkshow dat hij die middag een expliciet verhaal heeft gehoord, uit de koker van iemand die het gezien heeft. „Wat er dus gebeurd zou zijn is dat hij af kwam en de dame, waartegen hij steeds zei: er mag niet gefilmd worden, stond al klaar met haar telefoon. En daar heeft hij gewoon dit naar gedaan”, zegt de (voormalige) roddelkoning, terwijl hij een beweging van een vuistslag nadoet. „En die telefoon viel op de grond.”

De vrouw zou voor de social mediakanalen van het Songfestival met een telefoon filmpjes aan het maken zijn. „Het zijn ook heel lelijke filmpjes als je ze ziet, ik heb het van andere landen gezien. Maar daar schrok zij van. Ik zou er ook van schrikken als iemand zo op mij af kwam. En daarom heeft hij onmiddellijk, want dat is nu ook het verhaal, zijn excuses aangeboden.”

„Zij schrok zich wild, want die vrouw was totaal overstuur. Ze zag die vuist op zich afkomen en de telefoon viel kapot op de grond. Hij wist dus onmiddellijk: dit is echt grote shit waar ik nu in zit. Hij begon van alle kanten excuses aan te bieden. Dat is er gebeurd en als je dan in Zweden zit, waar een zerotolerancebeleid is en je hebt een EBU, waarin alle publieke omroepen verzameld zitten.”

‘Waar is de commissie-Van Rijn voor nodig geweest?’

Verlinde denkt terug aan de commissie-Van Rijn, het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. „Ik ga mijn belastinggeld terugvragen. De publieke omroep heeft alles gedaan voor een veilige werkomgeving. Er is niemand, ook die Frederieke Leeflang niet, die heeft gezegd: ‘We moeten ook aandacht hebben voor die vrouw.’ Niemand! Dat is toch raar? Waar is de commissie-van Rijn dan voor nodig geweest? Dat ze balen, dat snap ik, maar dan hoort een mevrouw Leeflang toch het bestuurlijke niveau te hebben om te zeggen dat ze de emotie snapt.”

René van der Gijp is milder in zijn oordeel. „Vind je dan niet dat die mevrouw zich een beetje moet verplaatsen in die jongen, die al maanden in de weer is met het Songfestival? De spanning loopt op. Als dat gastje gewoon zijn excuses aanbiedt, is het toch ook prima.”

Johan Derksen vindt het ook allemaal niet zo erg. „Het is de moeite niet waard dat we het erover hebben. De heisa is zonde van je tijd en energie. Ik heb het thuis ook wel gehad, dan werd er aangebeld, deed je open en stonden ze met een draaiende filmcamera. Dat vind ik vervelend. Pleur lekker op, joh.”

Geen slechte jongen

„Het enige is dat er zulke harde uitspraken zijn gedaan door AVROTROS, over dat het wel meevalt”, vindt Verlinde. „Als jij met een telefoon staat en er komt zo’n vuist op je af. Dan schrik je je toch ook wild? Er is echt wel iets aan de hand.”

Derksen vindt het nog steeds geen reden om gediskwalificeerd te worden. „Ik vind het echt te gek voor woorden. Het is misschien onbeschaafd, ik vind het een brutale vlerk, maar meer niet. Het is geen slechte jongen.”

Volgens Verlinde had iedereen diplomatieker met elkaar moeten omgaan. „Het was een soort escalatie. Hij was lastig, de EBU was er onderhand wel klaar mee. Het is een soort optelsom ter delen geweest.” Derksen trekt de vergelijking met de voetballerij. „Als een wisselspeler zoiets doet, moet hij een week thuisblijven. De topscorer mag gewoon meedoen. Dat heb je in de amusementsfabriek ook. Jouw hoofdrolspeler in de musical kan zich meer veroorloven als iemand met een bijrol.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

