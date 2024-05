Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Juni is Pride-maand: hier kun je ‘t vieren en hierom is het belangrijk

Denk je aan de Pride, dan denk je misschien als eerst aan de botenparade op de Amsterdamse grachten. Maar het is veel meer dan dat. In steeds meer gemeenten worden de komende tijd Pride-evenementen georganiseerd, omdat juni Pride-maand is. Metro spreekt met een aantal organisatoren.

Sinds 1996 wordt het evenement georganiseerd in onze hoofdstad, rond het eerste weekend van augustus. De afgelopen jaren wordt de Pride-maand juni steeds meer omarmd in andere gemeenten. Utrecht liet in 2017 als eerste zien dat niet alleen Amsterdam zo’n evenement kan organiseren. De Utrecht Pride is de tweede Pride van Nederland en trekt ruim 100.000 bezoekers.

Robbert Kalff is voorzitter van de Utrecht Pride en hij is erg trots. „Wij zijn misschien wel de katalysator geweest voor de rest van Nederland.” Als eerste iets organiseren dat los van de Amsterdam Pride staat, was best spannend: „We durfden ons hoofd boven het maaiveld uit te steken. Met goed resultaat.”

‘Pride moet door de community georganiseerd worden’

Hij geeft daarom andere organisatoren graag wat tips mee. „Het belangrijkste is dat het vanuit de community zelf georganiseerd wordt. Als dat niet zo is, zullen ze het ook niet steunen. Op sommige plekken hebben de commercie of de politiek weleens een poging gewaagd, zonder goed resultaat.”

Ook moet het echt meerwaarde hebben. „Een tent op een plein zetten en het dan een Pride noemen is niet voldoende. Dat is waarschijnlijk best goed voor de bierverkoop, maar niet Pride-waardig. Je moet nooit vanuit commercieel oogpunt aan ‘pinkwashing’ gaan doen.”

Kalff weet wel waarom er steeds meer georganiseerd wordt in het hele land. „Vroeger durfden queers zichzelf niet te zijn in hun stad of dorp. Ze verhuisden direct naar Amsterdam toen ze uit huis gingen. Tegenwoordig is dat niet meer zo. De community zit overal.”

Verharding in de samenleving

In Zutphen werd vorig jaar voor het eerst de Zutphen Pride georganiseerd. Volgens organisator Erwin Vogelaar is dat hard nodig. „Je merkt een verharding in de samenleving. Richting bijvoorbeeld trans- en non-binaire personen. Het is erg belangrijk dat daar genoeg aandacht voor is”, vertelt hij aan Metro.

Hij merkt dat veel mensen de term Pride nog associëren met de botenparade in Amsterdam. „Maar het is veel meer dan dat. In iedere gemeente en regio zijn de behoeftes anders. En dat is het mooie eraan, iedereen kan het op een eigen manier invullen. In Zutphen richten we ons er vooral op dat de gemeenschap elkaar kan ontmoeten.”

‘Niet overal is een Reguliersdwarsstraat’

In veel gemeenten is het voor de gemeenschap best lastig om gelijkgestemden te ontmoeten. „In Amsterdam ga je naar de Reguliersdwarsstraat, waar je genoeg gelijkgestemden tegenkomt”, aldus Vogelaar. Deze straat wordt gekenmerkt door de vele cafés die op LHBTIQ+’ers gericht zijn. „Zo makkelijk is het in veel steden en dorpen niet. Daarom kan zo’n jaarlijks evenement een heel belangrijk moment zijn.”

Hij merkt dat in de Gelderse Hanzestad mensen elkaar inspireren. „Tijdens de eerste editie zijn er allemaal nieuwe ideeën ontstaan. Zoals bijvoorbeeld De Roze Salon, een plek waar oudere queers elkaar kunnen ontmoeten.”

Waarom is juni wereldwijd de Pride-maand? De Pride-maand is een wereldwijde themamaand waarin aandacht wordt besteed aan de emancipatie van de queer-gemeenschap. De maand juni is uitgekozen omdat in juni 1969 de Stonewall-rellen plaatsvonden. Homobar Stonewall Inn in New York werd toen ontruimd door de politie. Al jarenlang hadden bezoekers van deze bar te maken met treiteren en geweld. Na deze inval besloten ze letterlijk terug te vechten. Het was voor het eerst dat de gemeenschap zoveel weerstand bood aan de politie. Na de rellen werd jaarlijks een optocht gehouden ter herdenking, wat veel navolging kreeg in de rest van de wereld. President Barack Obama haalde dit moment in 2013 aan in zijn inaugurele toespraak. Hij noemde het één van de belangrijke momenten in de strijd voor gelijke rechten.

Dat de LHBTIQ+-acceptatie soms nog ver te zoeken is in ons land, bleek vorig jaar wel in Eindhoven. Toen werd meermaals een regenboogvlag van het COC gestolen. Dit jaar wordt er in die stad voor het eerst een grote Pride georganiseerd, vertelt Johan Stribos namens de organisatie. „Het is een week vol met activiteiten, met uiteindelijk een optocht over de weg als hoogtepunt.”

‘Pride hoort in elke (grote) stad’

Vorig jaar was er al een Pride-walk in Eindhoven. „Dat was een groot succes. Er kwamen veel meer mensen op af dan de vergunning toeliet. Toen besloten we een stichting op te zetten en een volledige Pride te organiseren.”

In het zuiden van Nederland is het best rustig qua Pride-activiteiten, merkt Stribos. „We hebben een aantal kleinschalige evenementen. We zijn een grote stad, daar hoort een Pride te zijn. Ook omdat we dicht bij Duitsland en België liggen. Vorig jaar bleek echt dat mensen er klaar zijn.”

Pride-maand juni wordt op zaterdag 1 juni afgetrapt met de Utrecht Canal Pride. De Zutphen Pride en de Eindhoven Pride beginnen op zaterdag 8 juni. Op 22 juni is het Roze Zaterdag in Groningen. In Sittard wordt diezelfde dag een Pride Walk gehouden. En de Pride Maastricht is 29 juni.

Ook zijn er evenementen die buiten de Pride-maand worden georganiseerd. De Alkmaar Pride begint komend weekend. En Den Haag staat dan drie dagen lang in het teken van Pride The Hague. Dit evenement is een aantal jaren niet georganiseerd, „maar dit jaar pakken we het extra groot aan”, legt Lisa Poot uit namens de organisatie.

Lange weg te gaan

Het evenement in de Hofstad bevat een Pride-walk en een Pride-party. „We vinden het erg belangrijk om aandacht te blijven vragen voor de queer community. Het is allemaal aan het verharden. En er moet nog een hoop veranderen.”

Dat er nog een lange weg te gaan is in Nederland, wat betreft acceptatie, zijn alle organisatoren met elkaar eens. Metro schreef eerder al dat ons land dit jaar opnieuw buiten de top 20 van beste reisbestemmingen voor de LHBTIQ+-gemeenschap valt.

Reacties