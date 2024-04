Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vitens wil huishoudens die veel water gebruiken extra laten betalen: ‘Comfortgebruik duurder maken’

Wil je een zwembad(je) vullen in je tuin met mooi weer? Of je tuin meer sproeien? Dan kan je weleens meer gaan moeten betalen. Het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, Vitens, werkt namelijk aan een plan om huishoudens die veel water gebruiken daar extra voor te laten betalen.

„Wij kijken hoe we het zogeheten comfortgebruik duurder kunnen maken”, zegt een woordvoerder van het bedrijf vandaag tegen De Telegraaf.

Comfortwater

Het gaat dan bijvoorbeeld om het sproeien van de tuin in de zomer of het vullen van het zwembad bij mooi weer. „Voor een huishouden willen we straks een basistarief voor het water dat gebruikt wordt om te koken, drinken, douchen en wc doortrekken”, legt de woordvoerder aan de krant uit. „Alles wat er bovenop wordt verbruikt zal duurder worden.”

Hoeveel duurder het ‘comfortwater’ wordt, weet Vitens volgens de krant nog niet. Volgende week wordt er op de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf over gesproken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij het bedrijf aangegeven dat het belangrijk is dat het drinkwater betaalbaar blijft voor iedereen. Of de plannen van Vitens werkelijkheid worden, is volgens de woordvoerder dan ook nog de vraag.

Tekort aan drinkwater

Vitens weigerde de afgelopen jaren al tientallen aanvragen van bedrijven voor drinkwateraansluitingen. Ook voor woningbouwprojecten dreigt zoiets te gebeuren omdat de drinkwatervoorziening op meerdere plekken in Nederland onder druk staat.

Uit een rapport dat het RIVM vorig jaar publiceerde blijkt dat in 2030 Nederland te maken kan krijgen met een tekort aan drinkwater. Als er niets wordt gedaan, kan de beschikbaarheid van drinkwater in heel Nederland onder druk komen te staan. Het RIVM adviseert het ministerie, gemeentekoepel VNG, provinciekoepel IPO, de drinkwaterbedrijven en de Vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin aan om samen de knelpunten in de waterbeschikbaarheid aan te pakken.

Met Vewin en het IPO gaat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een ‘Actieplan Leveringszekerheid’ opstellen, schrijft minister Mark Harbers aan de Tweede Kamer. Dat plan moet de levering van drinkwater in de periode tussen 2023 tot 2030 waarborgen.

ANP

