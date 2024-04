Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onverwachte wending in Kopen Zonder Kijken: ‘De klok staat op nul’

Van België terug naar Nederland: dat is wat Koen en Matthijs samen met hun hondje Toby graag willen. In een nieuwe Kopen Zonder Kijken gaat makelaar Alex van Keulen op zoek naar dé perfecte woning. Maar dat blijkt nog een grote uitdaging te zijn.

De concessieklok tik maar af en af en de tijd begint te dringen…

Kopen Zonder Kijken

Makelaar Alex zoekt naar huizen in Den Bosch, Sint-Michielsgestel, Best, Boxtel en Veldhoven. Het gaat alleen niet zo soepel. Er is inmiddels al een maand voorbij en Koen en Matthijs zijn het wachten een beetje beu. „Dat betekent dat we al 37 dagen hebben gehad. Het is wachten, het is niet anders”, verzucht Toby. „Het zou toch leuk zijn om voor het einde van het jaar te horen waar we gaan wonen”, vindt ook Koen.

Er staan nog maar twee dagen op de concessieklok. „We hebben nog steeds niks gehoord. Ik moet zeggen, dat doet wel wat met me, maar het kan natuurlijk nog steeds zijn dat Martijn binnen nu en een paar dagen op de stoep staat. Laten we dat hopen.”

Concessieklok

Gelukkig voor de mannen is makelaar Alex achter de schermen nog steeds druk op zoek. Hij heeft een laatste bezichtiging gedaan in Den Bosch. Een laatste pósitieve bezichtiging. Iets wat Koen en Matthijs alleen niet weten als ze de concessieklok op nul zien staan. „Het is zover, de klok staat op nul”, zegt Matthijs teleurgesteld.

„Ik vraag mij af wat de reden is dat het niet is gelukt”, zegt Koen. „Persoonlijk denk ik niet dat het aan onze woonwensen ligt en ons zoekgebied is heel ruim.”

‘Hart onder de riem steken’

Om de twee even een hart onder de riem te steken gaat Kopen Zonder Kijken-presentator Martijn Krabbé mee naar het werk van Matthijs op een safaripark. „Ik kom je even een hart onder de riem steken. De makelaars zijn al met kerstreces. De markt ligt dan eigenlijk op zijn gat”, zegt Martijn, terwijl hij Matthijs een kerststol geeft. „En een kerstkaart, namens ons allemaal, het team van Kopen Zonder Kijken. Een beetje als troost om je deze dagen door te helpen.”

Bij de kerststol zit ook een kaart. Matthijs leest hem voor: „Lieve Koen en Matthijs, wij wensen jullie prachtige feestdagen en een heel mooi 2023 in jullie nieuwe huis.” Matthijs stopt even verbaast en kijkt Martijn aan. „Ik hoop van harte dat je me nu gaat vertellen dat het toch is gelukt”, vraagt hij, waarop Martijn knikt. “Ja, we hebben een huis voor jullie gekocht. Van harte gefeliciteerd.”

Kopen Zonder Kijken kijk je terug via Videoland.

