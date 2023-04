Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drinkwatertekort in Nederland dreigt: dit kun je doen om zelf water te besparen

Zonder er echt over na te denken gebruiken we dagelijks de kraan, douche en zo nu en dan de tuinslang. Er is toch genoeg water, of niet? Dat ÔÇśnietÔÇÖ zou weleens de harde realiteit kunnen worden. In een rapport dat vandaag verschijnt waarschuwt het RIVM voor een tekort aan drinkwater in 2030. Maar wat kunnen we doen om dat tegen te gaan?

Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen, wordt daar de komende tijd op diverse ‘fronten’ aan gewerkt. Er komt onder meer een Actieplan Leveringszekerheid drinkwater, schrijft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. Dat moet op korte termijn leiden tot extra capaciteit om water te winnen. Daarnaast wordt ingezet op waterbesparing.

Beschikbaarheid van drinkwater

Als er niets wordt gedaan, kan de beschikbaarheid van drinkwater in heel Nederland onder druk komen te staan. Het RIVM adviseert het ministerie, gemeentekoepel VNG, provinciekoepel IPO, de drinkwaterbedrijven en de Vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin aan om samen de knelpunten in de waterbeschikbaarheid aan te pakken.

Met Vewin en het IPO gaat het ministerie van IenW een Actieplan Leveringszekerheid opstellen, schrijft Harbers aan de Tweede Kamer. Dat plan moet de levering van drinkwater in de periode tussen 2023 tot 2030 waarborgen. In het najaar wordt de Tweede Kamer over de voortgang van dat plan geïnformeerd.

Zelf je steentje bijdragen

Het klinkt misschien nog ver weg, het jaar 2030, maar vandaag de dag zijn er al op regionale schaal tekorten. Ook in 2020 was er op piekmomenten al onvoldoende drinkwater in onder meer de provincies Gelderland en Overijsel.

Zelf kun je ook het ├ę├ęn en ander doen om water te besparen. Kleine veranderingen in je dagelijks leven kunnen al helpen. Zo is het bijvoorbeeld aan te raden om de kraan niet al aan te zetten terwijl je je handen nog aan het inzepen bent voordat je ze gaat wassen. Geef daarnaast in de zomer bijvoorbeeld je plantjes pas in de avond water, want overdag verdampt veel al gelijk door de zon.

En dan voor sommigen misschien wel de moeilijkste: korter douchen. Want hoe heerlijk het ook is, je verbruikt een zee aan water. Figuurlijk dan. Wat ook handig is is om een waterbesparende douchekop te kopen. Een win-win situatie.