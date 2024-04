Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#350 ‘Laat zien dat je niet bang bent’

Maud heeft eindelijk weer haar handen vrij en haar bruidsjurk is gekozen. Toch loopt niet alles op rolletjes. Bart blijft haar berichten sturen via Instagram. Gio heeft de berichtjes gelezen en dat maakt hem nogal boos. Maud wil het goedpraten, maar Gio gaat zonder iets te zeggen het huis uit.

Het liefst zou ik hem tegenhouden, maar ik heb zo’n gevoel dat dat de situatie niet beter gaat maken. Als Gio boos is, dan heeft hij rust en afstand nodig. Bloedirritant, want ik wil het het liefst direct uitpraten.

„We spreken elkaar later”, roep ik hem na. Zodra de deur dichtvalt, voel ik de tranen. Ik kan hier dus zo niet tegen. Ik stort me op het huishouden en daarna stuur ik Jessie een voicememo. Ze belt direct terug. „Lieverd, je moet je niet gek laten maken door die Bart. Hij wil aandacht en hij heeft je zo in zijn macht. Laat gewoon alles aan Gio lezen. Je hebt niets verkeerd gedaan”, zegt mijn vriendin.

Ze heeft ook gelijk, maar ik merk toch dat ik me er behoorlijk klote door voel. Ondertussen breng ik Liam naar bed, zodat ik wat werk kan verrichten. Het lukt me alleen voor geen meter om me te concentreren. Dan word ik ook nog eens gebeld door mijn broertje. Hij belt meestal alleen als er problemen zijn, dus ik schrik. Sinds ik moeder ben, sta ik gewoon sneller in ‘standje paniek’. Gelukkig hoor ik aan zijn stem dat er niets aan de hand is. Hij klinkt opgewekt.

„Ben je toevallig thuis? Ik ben in de buurt en wil Liam even zien. En jou natuurlijk ook!”, zegt hij lachend. Sinds de komst van Liam is de band met mijn broertje een stuk verbeterd. Hij is gek op Liam en vraagt bijna dagelijks om foto’s en video’s.

Niet laten intimideren

Ik leg hem uit dat Liam slaapt en dat ik druk ben. Ik wil eigenlijk niet dat mijn broertje me zo ziet, mijn ogen zijn nog rood van het huilen. „Ah toe, ik neem lekkere broodjes mee. Tot zo!” Niet veel later staat hij op de stoep en ik moet eerlijk zeggen dat zijn bezoek me wel opvrolijkt.

Totdat ik opnieuw word gebeld door een onbekend nummer. Ik neem niet op, maar ik sta gelijk op scherp. „Zo Maud, gaat het allemaal? Je komt wat gestrest over.” Mijn broer kent me langer dan vandaag, normaal gesproken bespreek ik relationele issues niet met hem, maar ergens voelt het fijn om mijn hart te luchten.

„En nu denkt Gio dus dat ik met die etter loop te appen. Ik wil echt niks van hem. Het is een engerd”, zeg ik terwijl ik mijn verhaal vertel. De details laat ik achterwege. Maar het is duidelijk dat Bart mij lastig valt. Mijn broertje is boos, dat zie ik direct. „Je moet niet met je laten sollen, wat denkt die droeftoeter wel niet! Bel hem op”, zegt hij streng. Ik snap niet wat hij bedoelt. „Hij denkt dat ie je kan intimideren, maar wij gaan hem intimideren. Hoppa, je moet laten zien dat je niet bang bent. Bel hem maar gewoon op, met mij erbij.”

Adrenaline

Ineens voel ik de adrenaline door mijn lichaam razen. Hij heeft ook helemaal gelijk. Ik lijk wel gek! Die ruzie met Gio en dat gestress de hele tijd, het is het allemaal niet waard. „Facetime hem maar, dat werkt beter.” Ik veeg mijn tranen weg, doe wat lippenstift op, en ga rustig zitten.

„Start videogesprek.” Bart neemt vrijwel direct op. Hij is kennelijk onderweg, want hij loopt op straat. Ik voel een steeg in mijn maag als ik hem zie. „Maud, nou wat leuk dat je videobelt! Hoe is het?”, zegt hij opgewekt. Op dat moment voel ik een rust over me heen komen. „Gaat het goed?”

Ik laat hem niet eens uitpraten en begin mijn monoloog. „Ik vind het nogal vervelend dat je me blijft appen over iets van jaren geleden. Ik heb geen interesse in jou en geen zin in contact. Ik verzoek je dan ook om er mee te stoppen”, zeg ik resoluut. Bart begint stom te lachen en dat maakt me opnieuw boos. „We weten toch allebei dat dit gewoon een beetje dollen is”, zegt hij. Op dat moment komt mijn broertje in beeld. „Luister vriend, je hebt gehoord wat ze zei. Als het niet duidelijk is, dan kom ik het wel even duidelijk maken!”, zegt mijn broertje boos.

Van de schrik hang ik op. „Moest dat nou?”, zeg ik geïrriteerd tegen mijn broertje. „Geloof mij maar, ik ken dit soort types. Je gaat niets meer van hem horen, echt waar lieve zus.”

Op dat moment hoor ik de voordeur opengaan…

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

