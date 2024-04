Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Habtamu de Hoop: ‘Veel mensen vragen zich af: hoor ik er nog wel bij?’

Wat dacht Habtamu de Hoop toen hij de opmerking van Johan Derksen over hem op tv zag? Dat én wat voor effect het op hem heeft, kwam het Tweede Kamerlid gisteravond vertellen bij Sophie & Jeroen.

Weinig mensen zullen het gemist hebben: Johan Derksen die over De Hoop zei dat hij, omdat hij ‘geen Fries’ zou zijn, geen recht heeft van spreken over die taal. De Hoop is door Friese ouders uit Ethiopië geadopteerd en spreekt vloeiend Fries. In die taal reageerde hij dan ook op Derksen, waarvoor hij veel bijval kreeg.

Habtamu de Hoop Bij Sophie & Jeroen

Jeroen Pauw noemt dat De Hoop zelf ook keek naar Vandaag Inside op de betreffende avond. „Ja, ik had een item opgenomen met Merel Ek, vanwege de moties die ik heb ingediend voor de Friese taal en ik was benieuwd hoe dat item was geworden”, reageert De Hoop. „Wat vond je eigenlijk van die opmerking van Johan?”, vraagt Pauw hem. „Ja, ik vond dat wel een bizarre uitspraak. Tegelijkertijd liet ik het een beetje aan me voorbij gaan, totdat ik de volgende ochtend veel reacties kreeg van mensen die het echt wel heftig vonden.”

Op dat moment begon De Hoop na te denken over de uitspraak: „Wil ik hier nou iets mee of laat ik het gaan? Toen dacht ik: ik moet gewoon op m’n eigen manier even reageren en dan is het ook klaar met de flauwekul, dan ga ik weer lekker debatteren.”

„Maar toch zit je hier wel”, zegt Pauw. „Dus je vond het toch niet voldoende, die reactie?” „Voor mezelf vond ik het wel voldoende”, reageert het Kamerlid. „Ik had daarna ook een debat, dus ik dacht: het is ook even klaar.” Johan Derksen kwam ook nog even terug op zijn uitspraak en zei dat hij het ‘niet racistisch bedoelde’. Daarom gaat hij ook geen excuses maken. „Ik zou een hypocriete lul zijn als ik hier excuses aan ga bieden. Want het was niet racistisch bedoeld. Het was gewoon een opmerking.”

‘Laat Johan Derksen mij niet vertellen of ik Fries ben of niet’

Maar ook al was het met zijn Friese reactie voor De Hoop wel even gedaan, besefte hij dat het in deze situatie „om iets veel groters” gaat. „Heel veel mensen, met name sinds de verkiezingen, vragen zich af: hoor ik er nog wel bij? Mag ik nog wel Nederlander zijn, mag ik wel Fries zijn? Ik laat mij niet vertellen door Johan Derksen, of wie dan ook, dat ik Fries ben of niet. Er zijn misschien wel veel mensen die niet zo sterk in hun schoenen staan, geen Kamerlid zijn, en dit niet gewend zijn, die dat zich echt afvragen op dit moment.”

Hen wil De Hoop iets op het hart drukken: „Laat je niet door iemand vertellen wie je bent, waar je thuishoort en hoe je je mag voelen. Ik vind het belangrijk om dat te zeggen. Als het om mezelf gaat, joh, ik red me wel. Maar als het over anderen gaat, daar word ik wel nijdig van. Ik vind het belangrijk om die boodschap mee te geven.”

