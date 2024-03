Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen haalt opnieuw uit naar Merel Ek: ‘Zij heeft daar ook een handje van’

Politiek verslaggever Merel Ek en VI-gezicht Johan Derksen botsten gisteravond opnieuw bij Vandaag Inside. Derksen had wederom wat aan te merken op de werkwijze van Ek en haar collega Sam Hagens.

Eerder hadden de twee ook al een aanvaring. Toen probeerde Ek de kwestie rondom politicus Pieter Omtzigt te duiden. Maar Derksen keek nogal neer op haar vak. „Jij twijfelt of het een vak is. Als wij daar niet staan te wachten en de hele tijd dingen staan te vragen, dan heb jij het er vanavond niet over”, sprak Ek daar standvastig over uit.

Emotionele buien Pieter Omtzigt

Gisteravond leek het wederom die kant op te gaan. Ek vertelde namelijk het een ander over de stand van zaken bij de formatie. En ook de emotionele buien van Pieter Omtzigt kwamen ter sprake. Collega Sam Hagens vroeg Omtzigt of hij gehuild zou hebben tijdens de formatie-onderhandelingen.

Omtzigt reageerde daar wat ongemakkelijk en haperend op. „Ik heb geen behoefte om volledig te gaan reageren op punten.” Hagens vroeg door. Of de politicus gehuild zou hebben of de formatiekamer zou hebben verlaten. Maar ook daar gaf Omtzigt geen antwoord op.

Johan Derksen haalt weer uit naar politiek verslaggevers

„Nou moet ik wel opmerken… Zij heeft daar ook een handje van”, zegt Derksen, die daarna met zijn vinger naar Ek wijst. „En Sam Hagens ook. Dat toontje van een officier van justitie. Meteen vijandelijke vraagjes. Ik vind dat niet zo relevant. Hij had ook inhoudelijk wat kunnen vragen. Dit is gênant. Hij had moeten zeggen: ‘Ga jij eens lekker buitenspelen’. De eerste vijf jaar, nooit meer mij wat vragen”, aldus Derksen over de werkwijze van de politiek verslaggevers.

Volgens Ek worden er aan de politicus genoeg inhoudelijke dingen gevraagd, alleen geeft hij daar geen antwoord op. „Niet zo snel praten want dan kan ik het allemaal niet volgen”, zegt Derksen. „Oké, moet ik ook even wat harder praten? Staat ‘ie aan?”, zegt Ek snel en gevat, waarmee ze een gehoorapparaat bedoelt.

Merel Ek verweert zich

Ek benadrukt dat deze kwestie over de emotionele buien van Omtzigt als roddeljournalistiek worden bestempeld. Maar die geruchten werden gelekt naar de pers. Volgens Derksen zijn degenen die dat lekken „slechteriken”. Maar volgens Ek geeft het ook de sfeer en samenwerking onderling aan. „Iemand die dus de hele tijd naar buiten loopt. Iemand die in huilen uitbarst. Dat is ook moeilijk samenwerken.”

Maar Derksen concludeert dat Omtzigt inmiddels verbrijzeld is en hij geen toekomst meer heeft in de politiek.

